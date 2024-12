O líder parlamentar do PSD/Açores considerou, esta segunda-feira, que a redução dos índices de pobreza no arquipélago deve ser “motivo de satisfação” para os açorianos e “não de frustração, como o PS quer fazer crer”.

“A taxa de risco de pobreza nos Açores passou de 31,8%, em 2019, para os atuais 24,2%. São menos 7,6%. A região passou também de uma taxa de privação material e social severa de 15% para 8%, cerca de metade daquilo que existia em 2019″, afirma o social-democrata João Bruto da Costa, citado num comunicado do partido.

O líder da bancada do PSD no parlamento regional dos Açores reconhece que a pobreza é ainda um “fenómeno enraizado na região” e mereceu, desde muito cedo, “reparos da parte do PSD/Açores”, mas começa a registar “uma evolução positiva ao nível dos dados do Instituto Nacional de Estatística”.

Por essa razão, salienta, os dados atuais “são motivos de satisfação e não de frustração”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Bruto da Costa, que participou esta segunda-feira numa reunião dos deputados do grupo parlamentar do PSD/Açores com a Cáritas da Ilha do Faial, na cidade da Horta, critica ainda o presidente do PS/Açores, Francisco César, por ter dito no sábado que ao nível do combate à pobreza os resultados da região “continuam a ser catastróficos”.

No sábado, num encontro com militantes do concelho da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, o presidente do PS/Açores criticou a ação da titular pela pasta da secretaria regional da Saúde e Segurança Social, com competências também em matéria de prevenção e combate às dependências.

Francisco César defendeu uma rápida remodelação na orgânica do executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM) que permita separar a área da saúde da segurança social, criticando a ação governativa naquelas duas pastas.

Esta segunda-feira, o líder parlamentar social-democrata condena o líder socialista regional por “puxar a região para baixo” e por estar no “bota-abaixo” relativamente aos números da taxa de risco de pobreza, “quando são os melhores de sempre da Autonomia”.

Os resultados obtidos no arquipélago, salienta, “são fruto da aposta do governo da coligação PSD/CDS/PPM no combate eficaz aos baixos rendimentos e à pobreza”.

O líder da bancada do PSD açoriano visitou, esta segunda-feira, a Cáritas da Ilha do Faial acompanhado pelos deputados Salomé Matos, Délia Melo, Cecília Estácio, Luís Raposo, Paulo Simões, Carlos Freitas e Paulo Rui Chaves.

A visita serviu para os parlamentares darem nota do empenho do partido que suporta o governo regional em “prosseguir com o trabalho de melhoria dos rendimentos dos açorianos e de um trabalho de maior proximidade”, de acordo com o PSD/Açores.

Na nota, Bruto da Costa elogia “o trabalho de voluntariado desenvolvido pela Cáritas junto dos mais desfavorecidos nos Açores”.