Entre dezenas e dezenas de dérbis no andebol, nunca o Sporting tinha ganho por 16 golos de diferença ao velho rival Benfica. Esta temporada aconteceu e logo por duas ocasiões, entre a decisão da Supertaça logo no início da época na Póvoa de Varzim e a primeira volta da fase inicial do Campeonato no Pavilhão João Rocha. A distância entre os dois conjuntos era evidente, a distância entre as duas equipas não poderia ser tão grande como aquela que tinha ficado expressa nos confrontos iniciais de 2024/25 mesmo entre a evolução da secção verde e branca com Ricardo Costa no comando técnico e o constante refazer de projetos dos encarnados até com a histórica conquista da Liga Europeia pelo meio. Esse era o grande ponto de interesse do jogo.

O Sporting chegava ao Pavilhão da Luz só com vitórias no Campeonato, um único duelo mais “apertado” no Dragão Arena frente ao FC Porto e com o andamento de Liga dos Campeões que, como se viu pelo exemplo dos dragões nos últimos anos, faz muita diferença. Já o Benfica, que somou por triunfos todas as partidas na prova depois das derrotas iniciais com FC Porto e Sporting e terminou a primeira fase da Liga Europeia na liderança, vinha de um desaire no Dragão Arena onde mostrou a espaços melhorias em relação ao arranque da época e queria agora tentar confirmar essa maior competitividade aproveitando também o fator casa.

O histórico explicava o resto do favoritismo teórico do Sporting, que além da invencibilidade em termos nacionais levava um total de nove vitórias consecutivas em dérbis com a última vitória do Benfica a remontar ao início da temporada de 2022/23 na final da Supertaça após prolongamento. Mais: olhando apenas para o Campeonato, o último triunfo das águias já tinha sido há três anos e meio (maio de 2021). No entanto, esses registos de confrontos em nada influenciaram aquilo que se viu no Pavilhão da Luz, com a formação encarnada a recuperar de um atraso de seis golos nos minutos iniciais para uma grande vitória que reduz a distância para o primeiro lugar que passa a ter agora Sporting e FC Porto com 43 pontos.

O encontro começou com os leões a marcarem uma posição desde cedo com muita culpa dos encarnados à mistura, voltando a permitir, à semelhança do que acontecera no Dragão Arena na semana passada com o FC Porto, um parcial de 6-0 que colocou a vantagem verde e branco em 8-2. Jota González foi forçado a parar de imediato a partida e esse tempo técnico teve efeitos na melhoria dos visitados, que foram reduzindo de forma paulatina a desvantagem e conseguiram mesmo a encostar a um golo a cinco minutos do intervalo depois de um parcial de 5-1 (14-13). Só aí, depois do “susto”, houve mais Sporting no jogo, com o descanso a surgir com uma diferença de apenas dois golos que deixava tudo em aberto para o segundo tempo (16-14). Miguel Sánchez-Migallón foi o melhor marcador com cinco golos, seguido por Kiko Costa (quatro).

#AndebolBenfica | ⏸️ Tempo de intervalo no Pavilhão 2. SL Benfica 14-16 Sporting CP — SLBenfica Modalidades (@modalidadesslb) December 9, 2024

A segunda parte começou com vários pontos de contacto com o que se tinha visto nos 30 minutos iniciais, com o Sporting sempre a acelerar no plano ofensivo e a aproveitar com Salvador Salvador para fazer vários golos de ataque direto enquanto o Benfica continuava a trabalhar bem no ataque para colocar bola em Alexis Borges ou nas pontas para finalização de 1×0 quando Rui Baptista não se conseguia soltar na primeira linha. Foi isso que permitiu aos visitados colarem de novo no marcador aos 40′, com uma desvantagem de apenas um golo (22-21) e maiores dificuldades colocadas aos leões que levaram mesmo ao empate (23-23).

Com o Pavilhão da Luz ao rubro entre a crença de que era possível inverter o favoritismo teórico dos leões, o Benfica conseguiu mesmo passar para a frente no marcador aos 43′ (25-24), o que levou Ricardo Costa a pedir um tempo técnico que não teve efeitos práticos de imediato: os encarnados chegaram mesmo aos dois golos de avanço e foram depois tentando arriscar ataques em 7×6 sabendo que qualquer bola perdida podia dar golo direto como aconteceu com Salvador Salvador para o empate a 27. O dérbi estava em aberto, sendo que a opção ofensiva do Benfica continuava a trazer resultados numa segunda parte com muito mais golos do que os 30 minutos iniciais e que levou mesmo ao triunfo da equipa da casa por 38-34.