A hora mais brava de Winston Churchill

Mais uma série, ou um filme, ou um documentário, sobre Winston Churchill? A pergunta faz sentido mesmo pensando que estamos a celebrar os 150 anos do nascimento do mais icónico primeiro-ministro britânico do século XX. Mesmo assim, o que nos pode trazer de novo Churchill na Guerra, a nova minissérie documental da Netflix? Vale a pena ver para perceber e também para compreender como, mesmo conhecendo bem a vida do homem que fez frente a Hitler, há sempre surpresas.

Esta série, produzida em Hollywood, é feita somente de quatro episódios com cerca de uma hora cada um. Para ser rigoroso, também não retrata apenas os anos da II Guerra Mundial, pois o primeiro episódio aborda, mesmo que brevemente, a vida do político até 1940, altura em que chegou ao número 10 de Downing Street com a sensação de que toda a vida até ali o preparara para os anos que se seguiriam. E no último capítulo também se recorda não só o seu famoso discurso de Fulton, nos Estados Unidos, em 1946 — aquele em que usou pela primeira vez a expressão “cortina de ferro” — como o seu regresso ao cargo de primeiro-ministro em 1951, depois do governo trabalhista de Clement Atlee.

Mesmo assim o essencial da história que nos é contada nesta série é mesmo feita dos anos da guerra, desde essa “hora mais negra” – a altura em que chegou a primeiro-ministro, dias antes do “milagre de Dunquerque”, quando uma flotilha de todo o tipo de embarcações conseguiu resgatar a maior parte dos soldados do corpo expedicionário britânico cercados pelos alemães após à rápida ofensiva que faria tombar a França – até ao “Dia da Vitória”.

[o trailer de “Churchill na Guerra”:]

O que é que nos traz de novo esta série? Para os conhecedores da biografia de Churchill e para todos os que não se cansam de ler sobre a II Guerra Mundial, nada. Não há nela revelações, tal como não haverá mistificações, mesmo percebendo-se que aqui e além houve alguma encenação de algumas situações e episódios. Em contrapartida, esta série recorre de forma muito eficaz às novas tecnologias digitais, não só para nos apresentar as imagens de época restauradas e coloridas digitalmente – de forma subtil, mas esteticamente muito agradável – como para nos relatar muitos episódios na própria voz de Churchill.

Esta é porventura a maior inovação deste documentário. Não são muitas as gravações do “velho leão”, mas em contrapartida são inúmeras as páginas que ele escreveu – escrevia os próprios discursos e tratou também de ser ele mesmo a escrever a própria história, como não se envergonhava de dizer. E se somos informados, logo a abrir, que Churchill nos deixou mais palavras escritas do que Shakespeare e Dickens juntos (11 milhões, entre livros e discursos), aquilo que depois os criadores da série fizeram foi colocar algumas dessas palavras na boca do próprio Churchill, recriando a voz do inglês com a ajuda de Inteligência Artificial. A recriação é virtualmente perfeita, ouvimos por regra o relato dos eventos feito pelo próprio Churchill com uma voz mais límpida do que a registada nas gravações da época.