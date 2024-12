Era o dia por que Ellie Roebuck esperava desde maio de 2023. 19 meses depois de ter jogado pela última vez e após ter sofrido um AVC, a guarda-redes de apenas 25 anos estreou-se pelo Barcelona e cumpriu o sonho de voltar aos relvados — sem esquecer que chegou a pensar que não poderia continuar a carreira.

A internacional por Inglaterra foi titular e cumpriu os 90 minutos da goleada imposta pelo Barcelona ao Betis, na Catalunha, e quase alcançou a proeza de ficar invicta no jogo de regresso, sofrendo o único golo dos sevilhanos já à beira dos descontos. Ellie Roebuck deixou o Manchester City e assinou pelo Barcelona no verão, a custo zero, mas ainda não se tinha estreado pelos catalães apesar de já ter sido incluída em convocatórias desde o início da temporada.

Formada entre o Sheffield United e o Manchester City, a guarda-redes estreou-se pela equipa principal dos citizens em 2018 e não demorou até se tornar a titular da baliza, conquistando um Campeonato, três Taças de Inglaterra e três Taças da Liga. Fez o último jogo em maio de 2023, no dérbi contra o Manchester United, e não voltou a subir ao relvado até ao passado sábado.

Em março deste ano, depois de meses sem atuar pelo Manchester City ou ser convocada para a seleção de Inglaterra, Ellie Roebuck acabou por revelar que tinha sofrido um AVC. A jovem guarda-redes adiantou desde logo que a possibilidade de danos cerebrais ou visuais prolongados tinha sido afastada, apesar de ter existido numa fase inicial do diagnóstico, e explicou que ainda não sabia quando estaria totalmente recuperada.

“Infelizmente, depois de não me sentir bem durante algum tempo, fiz alguns exames e descobri que sofri um AVC no lobo occipital do cérebro. Felizmente, não existem danos a longo prazo na função cerebral e na visão. Passei por várias semanas de exames de ‘follow up’ e consultas com especialistas e, com o apoio da equipa médica do clube, estou a recuperar”, escreveu a jogadora no Instagram, acrescentando que estava a passar “por um período muito difícil”, mas estava feliz por voltar a ser “a Ellie normal”.

A internacional inglesa deixou o Manchester City e assinou pelo Barcelona no último mercado de transferências, sendo que o clube espanhol sabia que Ellie Roebuck ainda precisava de vários meses de recuperação até conseguir jogar, garantindo desde logo que iria assegurar todos os cuidados necessários. A guarda-redes viajou com a equipa para os Estados Unidos na pré-temporada, mesmo sem poder jogar, e tornou-se até uma das jogadoras mais próximas de Kika Nazareth, que chegou à Catalunha na mesma altura.

Este sábado, 19 meses depois de ter jogado pela última vez, nove meses depois de ter sofrido um AVC e seis meses depois de o ter revelado ao mundo, Ellie Roebuck voltou a calçar as luvas. “303 dias depois. O objetivo sempre foi voltar a jogar o jogo que adoro e às vezes pareceu impossível. Mas fazê-lo pelo Barcelona é um sonho. Tem sido uma grande jornada e agradeço a todos os que me apoiaram ao longo do caminho. Nada vai conseguir superar esta sensação”, indicou a guarda-redes nas redes sociais.

???? @ellieroebuck ❝Molt feliç pel debut. Us esperem al partit contra el Manchester City!❞ — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) December 7, 2024

Aos órgãos oficiais do Barcelona, manteve a mesma linha de pensamento. “Era algo por que esperava há muito tempo. Tem sido um caminho difícil desde janeiro. Não joguei nem treinei durante cinco ou seis meses. Demorou um bocadinho, mas estou muito agradecida pela paciência que o clube demonstrou e pelo apoio e orientação que me deram. Chegar a este momento é um grande alívio”, sublinhou.