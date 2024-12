Este artigo foi originalmente publicado no 17.º número da

revista DDD – D de Delta.

Visita Mayor com prova de vinhos e chocolates

É o melhor de dois mundos: vinho e chocolates. Em junho de 2024, a propósito da comemoração do 17.º aniversário, a Adega Mayor anunciou novas atividades de enoturismo, entre elas a visita aos bastidores da adega, a terminar com um pairing guloso de vinhos e chocolates. A harmonização resulta de uma parceria com a marca de chocolate artesanais Annobon, do Porto, que preparou bombons recheados e quadrados de chocolates com especiarias especialmente para a ocasião. Ao todo, na atividade – que acontece com um mínimo de dois participantes e um máximo de 12 – são provados cinco vinhos, cada um deles harmonizado com um chocolate diferente, a realçar as notas únicas de cada um. O preço é de 35 euros por pessoa e as provas acontecem por marcação, de segunda a domingo, às 10h30, 11h, 15h e 15h30.

2. Curso vínico

Como abrir e servir uma garrafa, qual o copo mais indicado para cada tipo de vinho e como distinguir aromas do vinho. O novo curso vínico Mayor promete transformá-lo num especialista em vinhos em apenas um dia: uma boa maneira de impressionar amigos no próximo jantar de grupo. Com a duração de oito horas (das 10h às 18h), em data a designar – quando houver um mínimo de quatro participantes e um máximo de 12 –, o curso, com um custo de 120 euros por pessoa, inclui visita à adega, formação com a sommelier Donatília Vivas, prova de vinhos e almoço. A ideia é juntar a componente pedagógica ao lado lúdico do vinho, com formação teórica e prática, de copo na mão. No fim, receberá uma oferta surpresa e um diploma de participação, para emoldurar com orgulho.

3. Piquenique na vinha

Uma das atividades mais populares de enoturismo na Adega Mayor é o piquenique nas vinhas, que inclui também uma visita para conhecer a adega e ver como é feito o vinho. O piquenique começa com uma pequena caminhada entre as vinhas e uma explicação sobre a produção vitivinícola, em conversão para o modo biológico. Para já, 10 hectares de vinha estão neste modo de produção biológica e mais de 60 hectares estão em fase de conversão. Além de ficar a saber mais sobre as vinhas, o piquenique (a 45 euros por pessoa e com um mínimo de dois participantes, sujeito às condições meteorológicas) é a melhor maneira de aproveitar a paisagem ao ar livre da adega. Como? Provando, por exemplo, iguarias regionais harmonizadas com os melhores vinhos, debaixo de uma azinheira centenária.

4. Prova de vinhos com o enólogo

Ninguém melhor do que Carlos Rodrigues, o enólogo da Adega Mayor, para o guiar pela adega e explicar-lhe o processo de vinificação. A prova de vinhos com o enólogo, outra das novidades deste ano, permite-lhe conhecer de perto os vinhos que ali se fazem, com uma prova conduzida pelo enólogo da casa e vinhos escolhidos a dedo pelo próprio, alguns ainda a estagiar, retirados da barrica diretamente para o copo. A prova, com o custo de 120 euros por pessoa, realiza-se em data a definir, quando houver um número mínimo de quatro participantes. Uma boa oportunidade para tirar todas as dúvidas sobre vinho com quem mais sabe do assunto.

5. Visita Mayor com prova e visita com prova e tapas

Em 2023, foram cerca de oito mil os visitantes a passar pela Adega Mayor, a maior parte enófilos e curiosos. Este ano, com a nova oferta de atividades de enoturismo, o número tenderá a aumentar. Ainda assim, há quem prefira fazer apenas uma visita clássica à adega (12,5 euros por pessoa), que inclui uma prova com dois vinhos. Outra das hipóteses é a visita com prova e tapas (25 euros por pessoa), para quem não dispensa a tradicional tábua de queijos, enchidos e pão regional, com três vinhos Adega Mayor para ajudar a empurrar. As visitas acontecem por marcação, de segunda a domingo, às 10h30, 11h, 15h e 15h30.

6. Visita Mayor com workshop vínico e enólogo por um dia

Além do curso vínico Mayor, a Adega Mayor tem outras duas atividades para quem queira tornar-se especialista na matéria. O workshop vínico (50 euros), com a duração de duas horas, tem, além da visita à adega, uma prova comentada de seis vinhos, harmonizados com queijos, enchidos, pão e azeite. Quem quiser ser “enólogo por um dia” (50 euros) pode pôr mãos à obra e fazer o seu próprio lote de vinho a partir de três monovarietais. No fim desta experiência, ideal para festas ou para teambuilding de empresas, cada participante recebe uma T-shirt, um diploma e uma garrafa do vinho que acabou de fazer, com um rótulo personalizado.

Texto: Clara Silva

Ilustração: Marta Teives