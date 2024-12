Milhares de pessoas receberam esta terça-feira ordem de retirada e mais de 8 mil habitações estão em risco em Malibu, no estado norte-americano da Califórnia, por causa de um incêndio de grandes proporções.

De acordo com o chefe da corporação de bombeiros do condado de Los Angeles (Califórnia), Anthony Marrone, o incêndio deflagrou na segunda-feira à noite e propagou-se rapidamente devido aos ventos fortes.

Na segunda-feira à noite, as chamas chegaram perto da Universidade de Pepperdine, obrigando os estudantes a procurarem refúgio na biblioteca.

Wow, what a photo from AP inside the Franklin Fire in Malibu#FranklinFire pic.twitter.com/1CXwEdIAuh

— Justin Fleenor ???? (@JustinFleenor) December 10, 2024