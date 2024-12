O treinador do Benfica, Bruno Lage, traçou esta terça-feira o objetivo de passar à fase seguinte da Liga dos Campeões de futebol, mas não definiu se pretende fazê-lo diretamente para os oitavos de final ou através do playoff.

“Os objetivos do clube são muito claros, nós queremos passar à fase seguinte. Vamos jogar ainda com Bolonha, FC Barcelona e Juventus, cada jogo vai ser difícil, mas o que queremos é ter o número de pontos possíveis para seguir em frente na prova”, apontou o técnico, no Seixal, em conferência de imprensa de antevisão da partida com o primeiro dos três adversários.

Os oito primeiros classificados da fase de liga da Liga dos Campeões apuram-se diretamente para os oitavos de final, enquanto os clubes que terminarem entre o nono e o 24.º lugares disputam entre si um play-off de acesso a essa fase.

O Benfica segue em 14.º lugar, com nove pontos, e recebe o Bolonha na quarta-feira, o FC Barcelona em 21 de janeiro e visita a Juventus em 29 do mesmo mês.

Lage, no entanto, insistiu na ideia de que “não interessa olhar para o futuro se amanhã [quarta-feira] a equipa não se apresentar no máximo da sua competência para vencer o jogo” contra um “adversário muito difícil” que vai obrigar os ‘encarnados’ a estarem no seu “melhor para vencer”.

“Mas jogos de Liga dos Campeões são isso mesmo e nós estamos motivados. A nossa ambição é vencer o jogo, juntar mais três pontos às nossas contas e, no final, olhar para a classificação e sentir que estamos numa boa posição e com 12 pontos”, destacou o treinador dos encarnados.

Sobre a presença de Diogo Prioste no treino que decorreu durante a manhã, Lage explicou que o médio “tem sido um dos melhores elementos da equipa B” e, por isso, “merecia treinar” com a equipa principal.

Antes, também o defesa lateral-direito Alexander Bah frisou que o Bolonha “vai ser um adversário difícil”, que classificou como “uma equipa muito física”, mas assumiu que “todos os jogos europeus são difíceis” e que o grupo de trabalho está “ansioso por disputá-lo”.

“É um jogo importante. Os jogos europeus são muito importantes e, quando jogamos em casa, toda a gente espera que ganhemos. E nós também queremos ganhar”, assumiu o dinamarquês.

O Benfica recebe o Bolonha em partida da sexta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, às 20:00 de quarta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, com arbitragem do romeno Radu Petrescu.

A equipa orientada por Bruno Lage soma três vitórias em cinco encontros na ‘Champions’, a última das quais na última jornada, na visita ao Mónaco, por 3-2. Venceu ainda Estrela Vermelha (2-1, fora) e Atlético Madrid (4-0, casa), mas perdeu com Feyenoord (3-1, casa) e Bayern Munique (1-0, fora).

Já o Bolonha, orientado por Vincenzo Italiano, soma apenas um ponto na competição, resultante de um empate frente aos ucranianos do Shakhtar Donestsk (0-0), logo na ronda inaugural, ao qual se seguiram derrotas com Liverpool (2-0, fora), Aston Villa (2-0, fora), Mónaco (1-0, casa) e Lille (2-1, casa).

Na I Liga portuguesa, o Benfica é segundo classificado, a dois pontos do líder, o Sporting, mas tem um encontro em atraso, da oitava jornada, frente ao Nacional.

Por sua vez, o Bolonha é oitavo classificado na I Liga italiana, com cinco vitórias e sete empates em 14 jornadas disputadas.