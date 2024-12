O Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR) atingiu na segunda-feira o número recorde de 1.000 embarcações de comércio com bandeira portuguesa, “um marco histórico”, segundo os Governos da República e Regional, foi esta terça-feira anunciado.

“Este marco histórico para o país e para a Região Autónoma da Madeira, de registar 1.000 navios de comércio no MAR, é o resultado dos esforços conjuntos desenvolvidos, ao longo de vários anos, por entidades públicas e privadas“, diz o ministro da Economia, Pedro Reis, citado na informação enviada à agência Lusa pela secretaria das Finanças da Madeira.

O governante adianta que o executivo nacional “continuará a trabalhar para potenciar a atratividade e competitividade do Registo, bem como para atrair toda a cadeia de valor dos operadores do setor do transporte marítimo”.

Pedro Reis enfatiza que o Registo Internacional de Navios da Madeira é uma “área-chave e estratégica para a economia nacional, nomeadamente na captação de investimento estrangeiro e no reforço do cluster marítimo nacional”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Também o secretário regional das Finanças madeirense, Rogério Gouveia, corrobora da opinião, salientando que o MAR “tem apresentado, na última década, um crescimento resiliente e sustentado, contribuindo continuamente para o aumento da frota registada sob o pavilhão português”.

O MAR recentemente “consolidou a sua posição como um dos 11 maiores registos a nível mundial, à frente da Indonésia e é, hoje, o terceiro maior registo de navios na União Europeia, logo a seguir aos registos de Malta e da Grécia, tendo já ultrapassado este ano, em termos de tonelagem, o registo de navios da Dinamarca e do Chipre”, realça.

Para Rogério Gouveia, este novo marco resulta “da estreita cooperação entre o Governo Regional da Madeira, o Governo da República, a Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM) e a European Mar”, o que tem contribuído para “solidificar o reposicionamento estratégico do país enquanto nação marítima e, mormente, a importância da Região nesta trajetória de sucesso”.

O responsável considera que “esta conquista representa, sobretudo, a importância estratégica da Madeira para as atividades marítimas internacionais, que assume um papel central no que se refere ao crescimento do setor marítimo nacional.”

“Estes 1.000 navios de comércio registados, enfatizam, por outro lado, que a Madeira não é apenas um destino turístico de excelência, mas que desempenha, também, um papel decisivo no comércio marítimo mundial”, salienta o governante madeirense na mesma informação.

O secretário das Finanças ainda realça que “o MAR atingiu internacionalmente uma reputação de excelência e qualidade”, apontando o trabalho desenvolvido pela equipa da equipa da Comissão Técnica do MAR e da Conservatória do Registo Comercial da Zona Franca da Madeira.

No entender de Rogério Gouveia, “o MAR está hoje dotado das condições técnicas e legais necessárias para continuar a crescer, sendo, porém, importante alicerçar este crescimento na criação de novas oportunidades de mercado, sem descurar os novos desafios da agenda nacional, comunitária e internacional no setor marítimo”.

“Este Governo permanece inteiramente disponível para, em estreita cooperação com as autoridades nacionais competentes, e em sinergia com os operadores privados, continuar a pugnar pelas alterações necessárias à segurança, competitividade e maior atratividade do registo, em defesa dos melhores interesses da Região e do País”, reforçou.

Hoje, o Registo Internacional de Navios da Madeira tem mais de 1.146 embarcações registadas — das quais 1.000 são navios de comércio — e mais de 210 em processo de registo.