Um levantamento realizado ontem pelo Jornal de Notícias apontava para a existência de mais de 4,6 milhões de dívidas às câmaras municipais de arrendatários de habitações em bairros sociais. É um valor significativo mas que deverá pecar por defeito, pois só em Lisboa, um município que não foi considerado naquela contabilidade, existirão mais de 40 milhões de rendas em dívidas. Há também, pelo menos em Lisboa, muitas habitações sociais ilegalmente ocupadas, ou seja, ocupadas por pessoas ou famílias que não têm qualquer contrato de arrendamento. Estes números surgem numa altura em que estalou no debate público uma controvérsia, que opõe sobretudo autarcas socialistas a notáveis socialistas, sobre o que fazer quando existem abusos no acesso a apoios sociais do Estado. Hoje, no contra-corrente, queremos partir dos problemas vividos naqueles a que muitas vezes chamamos “bairros camarários” para falar da forma como os poderes públicos devem lidar com situações de incumprimento.

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; em 88.1 no distrito de Aveiro; 92.6 no distrito de Santarém e 94 fm na região de Leiria. O programa ficará disponível em podcast aqui.