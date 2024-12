“Quando estamos em funções executivas, seja como autarcas, seja que perfil for, não podemos encontrar assuntos tabu”, disse Ricardo Leão, Presidente da Câmara de Loures, esta terça-feira, em entrevista ao programa Contra-Corrente, na Rádio Observador, referindo-se aos problemas com habitação municipal.

“Temos, quando somos eleitos pela população, de resolver os problemas que afetam o seu concelho. Este tema é sensível como há outros temas sensíveis que tenho de gerir diariamente. Este é mais um deles”, continuou o autarca, frisando: “É um problema que existe não só em Loures, mas em todo o país”.

“O PS deve sentir-se orgulhoso pela forma como se resolveu um problema de 55% de incumpridores para 22% sem recurso ao despejo puro e duro. Agora, acho que o PS é um partido de direitos, mas também de deveres”, diz ainda. “Tenho orgulho enquanto autarca do PS de ter conseguido reduzir 55% a 22% sem recurso a despejo, na base da negociação. Isto é um lado humanista e social que um autarca do PS tem e eu tive.”

“Não me sinto minimamente [fragilizado]”, garante Leão. “Sinto-me ainda mais confortável na rua”, acrescentou. Questionado sobre se a relação com o atual líder do PS é melhor do que a que tinha com o anterior, o autarca respondeu de forma jocosa. “A minha fotografia de perfil do Facebook até é ao lado do António Costa”.

No final de outubro, Ricardo Leão defendeu o despejo “sem dó nem piedade” de inquilinos de habitações municipais que tenham participado nos distúrbios que ocorreram na Área Metropolitana de Lisboa.

O autarca acabaria por reconhecer que foi um “momento menos feliz”, depois de vários militantes do Partido Socialista, incluindo o ex-primeiro-ministro António Costa, terem criticado as declarações do autarca de Loures, considerando que os despejos arrendatários de habitações municipais como “sanções acessórias” complementares de “sanções criminais” ofendiam os valores, cultura e identidade do partido.