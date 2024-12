O Arouca anunciou esta quarta-feira que chegou a acordo com Ivo Rodrigues para a rescisão do contrato, terminando prematuramente a segunda passagem do extremo pelo emblema que ocupa o 18.º e último posto da I Liga portuguesa de futebol.

O futebolista, de 29 anos, havia ingressado no conjunto da Serra da Freita em agosto, proveniente do Al Khaleej, da Arábia Saudita, no seu regresso ao futebol português, depois de ter alinhado no Famalicão, até ao final da época 2022/2023.

Tendo alinhado em 13 partidas (11 no campeonato e duas na Taça de Portugal), Ivo Rodrigues não conseguiu registar qualquer golo, mas foi sempre opção de primeira linha, primeiramente para Gonzalo García e depois para Vasco Seabra, técnico que lhe sucedeu.

O internacional português sub-20, formado no FC Porto, já tinha alinhado pelos arouquenses em 2015/2016, na altura por empréstimo dos azuis e brancos, e foi uma peça importante na conquista do histórico quinto lugar que garantiu ao ao clube o seu primeiro acesso às competições europeias.

Com esta saída, e antes da abertura do mercado de janeiro, o clube terá de se socorrer das várias soluções internas que já dispõe para as alas do ataque, nomeadamente Jason Remeseiro, Alfonso Trezza e Morlaye Sylla.

Depois da derrota na 13.ª ronda, frente ao Estrela da Amadora (2-1), na qual Ivo Rodrigues foi suplente utilizado, o Arouca caiu para a indesejada posição de lanterna-vermelha do campeonato, com apenas oito pontos, e prepara agora a receção ao Santa Clara, marcada para as 15h30 de domingo.