A circulação de comboios na linha de Cascais, que estava suspensa entre Oeiras e Cascais devido a uma avaria na catenária, foi reposta nos dois sentidos, mas apenas numa via, segundo a Infraestruturas de Portugal.

Entre Cais do Sodré e Oeiras a circulação mantinha-se às 7h17 a fazer-se com normalidade.

Em comunicado, a IP indica que as equipas de manutenção continuam no terreno a proceder às reparações da catenária, com o objetivo de restabelecer as condições de circulação com a maior brevidade possível.

Notícia atualizada às 7h52 com a informação de que a circulação foi reposta