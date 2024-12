10 pontos. Com o empate desta quarta-feira contra o Bolonha, o Benfica chegou aos 10 pontos na Liga dos Campeões e está agora no 15.º lugar, dentro da zona de apuramento para o playoff que dá acesso aos oitavos de final. O problema? O Benfica só tem mais dois pontos do que a última equipa nessa zona, o Dínamo Zagreb, e nas próximas duas jornadas recebe o Barcelona e visita a Juventus.

Até lá, porém, os encarnados voltaram a não perder na Liga dos Campeões, somando agora três vitórias (Estrela Vermelha, Atl. Madrid e Mónaco), duas derrotas (Feyenoord e Bayern Munique) e este empate. O Benfica só venceu um dos últimos sete jogos na Luz para a Champions — o do Atl. Madrid — e não somava um nulo em casa desde 2021/22, quando empatou com o Famalicão para o Campeonato.

Depois do jogo, na zona de entrevistas rápidas, Bruno Lage defendeu que a equipa fez “uma exibição em crescendo”. “Tivemos uma entrada muito boa no jogo, infelizmente o golo do Pavlidis estava fora de jogo. Depois uma primeira parte mais equilibrada, o Bolonha soube jogar com a largura, mas a nossa equipa esteve sempre junta e compacta, não permitiu oportunidade nenhuma no melhor momento do Bolonha, que foi essencialmente dos dez aos 25 minutos”, começou por dizer.

0-0: um jogo na Luz a terminar sem golos não acontecia desde 2021/22, quando se registou um nulo frente ao FC Famalicão, na Liga ???????? ⚠ Na Champions, o último 0-0 na Luz tinha sido há 10 anos: dezembro de 2014, frente ao Leverkusen pic.twitter.com/xI6wL7cPxe — Playmaker (@playmaker_PT) December 11, 2024

“A partir daí, a nossa equipa esteve sempre a crescer, com uma excelente oportunidade do Di María a terminar a primeira parte. Depois, uma segunda parte totalmente diferente da nossa parte. Com várias oportunidades de golo, em que proporcionámos ao guarda-redes adversário uma noite fantástica. Tivemos três ou quatro oportunidades de golo e ele faz defesas muito boas. Estamos felizes pela exibição a crescer, mas estamos claramente frustrados pelo resultado porque merecíamos mais por aquilo que criámos. Mas pronto, são dez pontos neste novo formato da Champions. Vamos fechar a Liga dos Campeões este ano e focar no próximo adversário, que é o AVS”, acrescentou.

Mais à frente, Bruno Lage garantiu que a equipa não foi surpreendida pela pressão alta do Bolonha na primeira parte. “Foi exatamente o que conversámos na antevisão ao jogo. Sabíamos que a pressão do adversário era forte, nem vejo que foi tanto por aí, mas sim pela capacidade que o Bolonha teve em jogar à largura. Mas nós controlámos o espaço interior. Não permitimos cruzamento ao nosso adversário e é isso que temos de fazer. Quando não temos bola, temos de saber controlar sem bola e, quando tivemos bola, creio que fomos crescendo no jogo”, indicou o treinador.

O Benfica é uma das 5 equipas com 10 pontos na ???? Champions (Benfica, Monaco, Sporting, Feyenoord e Brugge) – é a melhor classificada destas, pela diferença de golos (15.º lugar) ⚠ Até final da prova, em janeiro, o Benfica recebe o Barcelona e joga em casa da Juventus pic.twitter.com/zsYF2t8D8y — Playmaker (@playmaker_PT) December 11, 2024

Por fim, Lage abordou o facto de o Benfica ainda ter Barcelona e Juventus pela frente nas últimas duas jornadas da Liga dos Campeões. “É primeira vez que o formato está a ser realizado desta maneira. Não sabemos o que 10 pontos podem significar. Vamos jogar com a Juventus e com o Barcelona com a mesma ambição, mas só no próximo ano. Agora vamos olhar para o próximo jogo. Estamos a jogar de três em três ou de quatro em quatro dias. Temos de preparar bem o jogo com o próximo adversário. Se gosto deste formato? Vamos ver. É uma boa pergunta. O que eu sinto é que os jogadores desfrutaram e estão frustrados por isso, a exibição que fizemos hoje e o resultado”, terminou.