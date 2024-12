Os resultados do TIMMS, um estudo internacional que avalia o desempenho de alunos do 4.º e 8.º anos em Matemática e Ciências, foram conhecidos a semana passada e confirmaram a tendência percebida em 2019: depois de anos de recuperação, uma recuperação quase, os últimos anos, sobretudo os últimos oito anos, foram de retrocesso nas aprendizagens. Já esta semana foi a vez de ficarmos a saber de como as competências dos nossos adultos, dos 15 aos 65 anos, em termos de literacia e numeracia se situam bem na cauda dos 32 países abrangidos neste estudo da OCDE. Os portugueses ficaram bem abaixo da média da OCDE tanto na capacidade para ler e escrever como no desempenho na utilização de números no seu dia e dia. Face a esta realidade queremos discutir no contra-corrente de hoje não só como Portugal continua bem atrás dos seus parceiros europeus, como debater as razões porque perdemos terreno nos últimos anos.

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; em 88.1 no distrito de Aveiro; 92.6 no distrito de Santarém e 94 fm na região de Leiria. O programa ficará disponível em podcast aqui.