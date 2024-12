A UEFA garantiu, esta quarta-feira, que está à espera de uma audiência recorde, com mais de 500 milhões de espetadores, no Europeu feminino de futebol de 2025, que se vai disputar de 2 a 27 de julho, na Suíça.

“Seria um grande passo em frente para o futebol feminino europeu e estou convencido de que podemos alcançar esse número”, disse o conselheiro delegado para os eventos da UEFA, Martin Kallen.

Em conferência de imprensa para apresentar os preparativos daquele que será “o maior evento desportivo da história suíça”, Kallen revelou que já foram vendidos os direitos para a maioria dos países europeus, além de Brasil e Austrália, estando a ser negociados para a América do Norte, África e Médio Oriente.

Na Suíça, o objetivo passa por atingir os 700 mil bilhetes vendidos para os encontros do torneio, que estão à venda por valores entre os 26 e os 96 euros, com 200 mil ingressos a terem já sido adquiridos, ainda antes do sorteio, marcado para segunda-feira.

Os responsáveis do Euro2025 revelaram ainda que os espetadores vão receber bilhetes gratuitos para os transportes públicos para qualquer local na Suíça, nos dias dos jogos para os quais têm ingressos.

Portugal qualificou-se pela terceira vez consecutiva para um Europeu feminino e integra o pote 4 para o sorteio de segunda-feira, às 18h00 locais (17h00 em Lisboa), em Lausana.

O Europeu vai ser disputado em oito cidades suíças, Sion, Genebra, Zurique, Berna, Lucerna, St. Gallen, Thun e Basileia, que vai receber, no St. Jakob Park, a final, em 27 de julho.