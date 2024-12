Um homem foi esta quinta-feira atingido numa perna por um disparo de uma arma de fogo efetuado por um elemento da Polícia Judiciária (PJ) em Gondomar, no distrito do Porto, revelou à Lusa fonte da PSP. O JN identifica-o como sendo Hélder Bianchi, antigo líder do “gangue de Valbom”.

O incidente ocorreu, pelas 16 horas, na Rua Alto de Gramido, em Gondomar. Hélder Bianchi foi abordado por uma brigada da Polícia Judiciária que investiga crimes de homicídio quando foi atingido a tiro numa perna.

O objetivo da Polícia Judiciária seria executar um mandado de detenção para cumprimento de uma pena de prisão de dois e meio.

A Lusa contactou também a PJ que não acrescentou informação. O ferido foi transportado para o Hospital Santo António, no Porto, revelou fonte dos Bombeiros de Gondomar.