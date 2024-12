A Associação dos Caretos de Podence apresenta no sábado um livro que conta 30 anos de histórias até à consagração destas figuras como património da UNESCO, numa publicação que tem prefácio do Presidente da República, foi esta quinta-feira divulgado.

O lançamento deste livro de memórias com o título de capa “Ser Careto Rumo à UNESCO” integra-se nas celebrações do 5.º aniversário do reconhecimento dos Caretos de Podence, no concelho de Macedo de Cavaleiros, distrito de Bragança, como Património Cultural Imaterial da Humanidade, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), que aconteceu a 12 de dezembro de 2019.

Em declarações à Lusa, o presidente da Associação dos Caretos de Podence e autor da obra, António Carneiro, disse que neste livro está retratado aquilo que foi a história e as peripécias dos Caretos ao longo de três décadas até receber a distinção da UNESCO como Património Imaterial da Humanidade.

“O livro conta com o testemunho de muita gente ligada às tradições dos rituais de inverno e carnaval, jornalistas que acompanharam o processo de classificação, artistas, atores e políticos, num total de 31 personalidades”, explicou.

Segundo António Carneiro, há mais de 100 fatos de Careto na aldeia de Podence, o que vem demonstrar a vitalidade de uma tradição que esteve à beira da extinção e que tem vindo a ser revitalizada tornando-se num símbolo cultural de Trás-os-Montes e Alto Douro.

“O reconhecimento dos caretos e do Entrudo Chocalheiro pela UNESCO trouxe à aldeia de Podence uma afirmação cultural a nível nacional e internacional e que está plasmada neste livro de histórias e testemunhos”, vincou o dirigente associativo.

Os Caretos de Podence foram declarados Património Cultural Imaterial pela UNESCO em 12 de dezembro de 2019, na Assembleia Geral da Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, que decorreu em Bogotá, na Colômbia.

De seguida, em 23 de fevereiro de 2020, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve em Podence e agradeceu aos coloridos mascarados do Entrudo Chocalheiro e a Podence, uma aldeia que, enfatizou, “vale muito mais do que [os seus] 200 habitantes, também ela vale uma história, uma tradição, uma cultura, é o retrato do que [Portugal tem] de melhor”.

Os festejos do Entrudo Chocalheiro em Podence estão agendados para entre 1 e 4 de março de 2025.