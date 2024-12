O Presidente eleito dos EUA, Donald Trump, será a “Pessoa do Ano” de 2024 para a revista TIME. De acordo com o jornal Politico, o republicano marcará a revelação da capa da revista tocando o sino de abertura da Bolsa de Valores de Nova Iorque na manhã desta quinta-feira.

“Num regresso político impressionante, Donald Trump ganhou as eleições de 2024. Ele remodelou o eleitorado americano, ativando os jovens eleitores do sexo masculino que o impulsionaram para uma vitória decisiva que o viu ganhar o voto popular pela primeira vez e transformar todos os estados-chave em estados vermelhos. A sua vitória em 2024 faz história de várias formas: será o Presidente mais velho da história dos EUA e foi condenado no início deste ano por um júri de Nova Iorque por 34 acusações de fraude, o que faz dele o primeiro criminoso condenado a ser eleito Presidente. Durante a sua campanha para 2024, identificou a economia e a fronteira como as suas principais prioridades. Prometeu aplicar tarifas aos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos — México, Canadá e China — assim que assumir funções, o que preocupa os economistas, e anunciou várias nomeações controversas para o seu gabinete”, escreveu a revista na sua nota de nomeação tornada pública esta segunda-feira.

É a segunda vez que Trump é a escolha da revista TIME, depois da sua vitória presidencial em 2016, sendo um de 14 outros presidentes norte-americanos a ser considerados “Pessoa do Ano”, incluindo Joe Biden em 2020.

Kamala Harris, Kate Middleton, Elon Musk, Yulia Navalnaya, Benjamin Netanyahu, Jerome Powell, Joe Rogan, Claudia Sheinbaum e Mark Zuckerberg eram os outros candidatos à capa da revista, que “elege a pessoa, grupo ou conceito que teve o maior impacto — positivo ou negativo — no mundo ao longo dos últimos 12 meses”.