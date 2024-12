Bernardo Blanco encabeça uma lista ao Conselho Nacional da Iniciativa Liberal na próxima Convenção do partido, que se realiza nos dias 1 e 2 de fevereiro de 2025. Depois de decidir ficar fora da próxima direção de Rui Rocha, ainda antes do atual presidente liberal decidir recandidatar-se, o deputado e ainda vice-presidente do partido avança para uma lista com o mote “Juntos Fazemos o Futuro“.

Na lista encabeçada por Bernardo Blanco vão estar “pessoas que já estiveram em diferentes listas, com o objetivo positivo de ultrapassar o passado rumo ao futuro” e a candidatura tem como foco “investir mais tempo a fazer política para fora do que para dentro, com o objetivo de ter o Conselho Nacional a debater mais política e menos burocracia interna”.

Por tradição, a Comissão Executiva da IL tem por hábito apoiar uma das listas ao Conselho Nacional e, ao que o Observador apurou, a corrente da liderança tem a mesma intenção de o fazer na próxima Convenção do partido, pelo que a candidatura de Blanco poderá ter um papel importante na divisão de votos.

No que toca à palavra “futuro” — escolheu o F como letra representativa da lista —, Blanco explica que a lista “dará oportunidade a muitas pessoas qualificadas que ainda não estiveram em órgãos nacionais, com o objetivo de [ter] mais membros a contribuir para o crescimento em que todos acreditamos”.

Apresentando três prioridades, a lista em causa vai defender no Conselho Nacional que o partido deve “lutar de forma vocal pela diminuição do Estado e combater a ocupação política do aparelho do Estado”, estar presente em temas como “segurança, justiça e imigração, dando uma resposta moderada a estas legítimas preocupações dos cidadãos que não devem ser deixadas aos extremos”, e “colocar a mobilidade social e o crescimento económico baseado na desburocratização e na inovação no centro da agenda, em Portugal e na Europa”.

Há menos de uma semana, Bernardo Blanco anunciou que não iria fazer parte da nova direção da Iniciativa Liberal, quando neste momento era um dos vice-presidentes de Rui Rocha, e justificou-se com motivos pessoais e profissionais. Ainda assim, continua sem excluir a ambição de um dia ver a liderar o partido, pelo que este pode ser um primeiro passo para preparar o tal “futuro” que dá nome à lista e que o pode ter levado a decidir abdicar de mais um mandato ao lado de Rui Rocha.