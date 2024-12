O médico que acompanha o Presidente brasileiro, Lula da Silva, sublinhou que o procedimento endovascular a que será submetido esta quinta-feira é considerado relativamente simples e de baixo risco. Esta opção, para evitar um novo sangramento e que faz parte do protocolo pós-cirúrgico, já estava a ser considerada pela equipa de especialistas, explicou Roberto Kalil.

“Esse procedimento tem o objetivo de evitar um possível novo sangramento. Embora a chance já fosse pequena, por conta da drenagem, a probabilidade de ocorrer um novo sangramento foi ainda mais reduzida com esse procedimento. A evolução favorável foi o que permitiu a realização desse procedimento, que, embora delicado, teve uma evolução muito boa, e o estado geral do presidente está ótimo”, garantiu Roberto Kalil.

O médico revelou que, inicialmente, a intervenção só seria comunicada depois de já se ter realizado. No entanto, optou-se por divulgá-la previamente à imprensa depois de um pedido expresso do próprio Presidente e da primeira-dama brasileira, explicou, citado pelo jornal Globo.

“Na coletiva marcada para [esta quinta-feira] às 10h íamos comentar como o procedimento seria realizado, mas o Presidente e a dona Janja fizeram questão de divulgar no boletim antes do procedimento. Nós tínhamos combinado que, após a realização do procedimento, que é uma rotina, faríamos a divulgação, pois não há muitas novidades, é um procedimento fácil. Depois, na coletiva, daremos todas as informações que a imprensa merece, como o povo brasileiro merece e como o presidente também deseja“, acrescentou.

O Presidente brasileiro foi internado de emergência na noite de segunda-feira no Hospital Sírio-Libanês depois de sentir fortes dores de cabeça, tendo uma ressonância magnética mostrado “uma hemorragia intracraniana, decorrente do acidente domiciliar sofrido em 19/10”. O líder brasileiro foi então submetido a uma cirurgia para drenagem de um hematoma no crânio.

Esta quinta-feira será submetido a um procedimento endovascular pelas 7h locais (10h em Portugal continental), no Hospital Sírio-Libanês, no estado de São Paulo. Deve durar cerca de um hora e não deverá influenciar a previsão de alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta quinta-feira, refere o Globo.