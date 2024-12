O Livre vai avançar com uma queixa ao Grupo de Trabalho do Código de Conduta dos deputados pelas palavras de André Ventura, durante o 25 de Novembro, e considera que o presidente da Assembleia da República tem sido “cúmplice com a atuação do Chega” no Parlamento e que “devia ter repudiado”.

“Como dizia Jaime Neves sobre a guerra do Ultramar, era mesmo assim: ‘Quando nos mandavam limpar, nós limpávamos tudo.’ Já começámos, vamos continuar”, afirmou o líder do Chega, no púlpito do Parlamento, enquanto apontava para as bancadas da esquerda. O Livre, logo no plenário seguinte, disse que as palavras mereciam repúdio e que o Parlamento não devia deixar passar o caso em branco, o que levaria Ventura a justificar que em causa estava a “limpeza do sistema político” e que o partido estava a tentar “ganhar protagonismo à custa do Chega”.

Agora, em entrevista ao Expresso, a líder parlamentar do Livre, Isabel Mendes Lopes, defendeu que “é essencial que os democratas e as instituições sinalizem” e não permitam que este um discurso deste género passe “sem contraditório”, sublinhando que foi “mais uma linha vermelha” ultrapassada pelo partido liderado por Ventura.

Para a líder da bancada do Livre, este episódio é diferente de outros porque “houve uma ameaça muito clara, muito direta e que só pode ser interpretada assim”, o que levou o Livre a decidir numa reunião de Mesa e Coordenadores que vai dar seguimento ao processo para que seja enviada uma queixa ao Grupo de Trabalho do Código de Conduta dos deputados.

“Parece-nos claramente que Aguiar-Branco devia ter repudiado, como antes também já devia ter chamado a atenção sempre que há discurso de ódio e ameaças. O PAR tem o dever de sinalizar e pelo menos dizer que isto não é admissível. E não é o que tem feito. Na verdade, tem sido cúmplice com a atuação do Chega no Parlamento”, disse Isabel Mendes Lopes ao Expresso, defendendo que se está a “normalizar um discurso de ódio e uma linguagem tão violenta quando são totalmente inadmissíveis”.