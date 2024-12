O Presidente francês, Emmanuel Macron, tinha prometido, na passada terça-feira, demorar “até 48 horas” para nomear o novo primeiro-ministro francês. Contudo, após chegar de uma visita oficial à Polónia, o Palácio do Eliseu emitiu um comunicado a indicar que a escolha do novo chefe do governo será apenas divulgada esta sexta-feira de manhã.

“O comunicado de nomeação do primeiro-ministro será publicado amanhã [sexta-feira] de manhã”, lê-se na nota citada na imprensa francesa.

Segundo o Le Figaro, existem várias divisões na equipa do Presidente francês sobre a nomeação do novo primeiro-ministro. Também o Liberatión dá conta de que Emmanuel Macron já terá feito a escolha, mas ouviu críticas dos conselheiros mais próximos. “Ninguém está de acordo em torno do Presidente”, afirmaram algumas fontes ouvidas pelos jornais.

Emmanuel Macron terá de nomear um novo primeiro-ministro, após o governo liderado por Michel Barnier ter sido alvo de uma moção de censura na passada quarta-feira, com os votos a favor da União Nacional (RN) de Marine Le Pen e da coligação que junta os partidos de esquerda, a Nova Frente Popular.

Neste momento, o Presidente francês está a tentar formar um “governo de união nacional” que seja viabilizado por alguns partidos de esquerda — como o PS francês —, pela coligação centrista liderada por Emmanuel Macron e pelos Republicanos, de centro-direita.

Esta quinta-feira, Emmanuel Macron esteve numa visita oficial à Polónia, onde se encontrou com o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk.