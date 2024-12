A Assembleia Legislativa da Madeira aprovou esta quinta-feira, por maioria, uma proposta do executivo social-democrata minoritário para revisão do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Regional (SIADAP-RAM), adotando medidas “mais benéficas” para progressão na carreira.

“Este diploma traz como principal novidade a eliminação, a partir da avaliação de 2025, das percentagens de diferenciação de desempenho, deixando de haver as quotas para desempenhos ‘Excelentes’, ‘Muito Bom’ e ‘Bom‘”, explicou o secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, durante a apresentação do projeto.

O documento determina, também, que a avaliação aos trabalhadores passa a ser realizada anualmente, em vez de dois em dois anos, e serão alteradas as menções de “Desempenho Qualitativo”.

“Quer isto dizer que passa a existir a avaliação de ‘Muito Bom’, em vez do ‘Relevante’, sendo que, dentro desta menção pode haver reconhecimento de mérito, que se traduz na menção de ‘Excelente’, que já existia”, esclareceu.

O diploma introduz o “Regular”, em vez do “Adequado” e entre as menções de “Muito Bom” e “Regular”, é criada a menção de “Bom”.

“Da mesma forma, no decurso da avaliação dos parâmetros ‘Objetivos e Competências’, a pontuação obtida permite aferir as menções qualitativas referidas, sendo que um ‘Muito Bom’ corresponderá a uma pontuação de 4 a 5 valores, um ‘Bom’ de 3,5 a 3,9 valores, o ‘Regular’ de 2 a 3,49 e o ‘Inadequado’ de 1 a 1,9”, explicou Rogério Gouveia.

O governante sublinhou que a proposta consagra a adoção de “medidas ainda mais benéficas que as nacionais” e visa a “valorização das carreiras dos funcionários públicos” da região e a “melhoria dos rendimentos disponíveis e do poder de compra dos trabalhadores“.

“Ao mesmo tempo, objetiva a prestação de serviços públicos de excelência aos cidadãos”, disse.

Todas as bancadas da Assembleia Legislativa — PSD, CDS-PP (partidos que assinaram um acordo incidência parlamentar), PS, JPP, Chega, PAN e IL — apoiaram a proposta, mas os partidos da oposição criticaram a demora do executivo em avançar com as novas regras de avaliação do desempenho dos funcionários da administração regional e apontaram algumas falhas no diploma.

O deputado único da IL, Nuno Morna, criticou também o SIADAP em si, afirmando que não tem nada a ver com o mérito e a produtividade dos funcionários e constitui um “monumento ao igualitarismo rasteiro”.

A proposta de alteração do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Regional Autónoma da Madeira foi aprovada na generalidade com os votos a favor do PSD, PS, Chega e CDS-PP, registando a abstenção do JPP, IL e PAN.