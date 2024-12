O Ministério Público (MP) acusou uma mulher de tentar matar o marido em Amares, distrito de Braga, primeiro adormecendo-o com comprimidos que misturou na comida e na bebida e depois atacando-o com uma tesoura e uma faca.

Na acusação, a que a Lusa teve acesso esta quarta-feira, a mulher, de 57 anos, agiu pelo “simples motivo” de pretender que ela e o marido “morressem juntos”. A ideia seria matar o marido e a seguir pôr termo à sua própria vida.

Os factos remontam a 24 de março de 2024 e ocorreram na residência do casal, em Ferreiros, Amares. Segundo o MP, a arguida, no cumprimento de um plano que idealizava desde fevereiro, misturou comprimidos calmantes na comida e na bebida do marido para o adormecer e, assim, o incapacitar de se defender.

A vítima foi-se deitar e a arguida desferiu-lhe um golpe de tesoura no pescoço e outro num ombro, ao mesmo tempo que dizia “vamos partir os dois”. O homem conseguiu arrancar-lhe a tesoura das mãos, mas a arguida ainda tentou atingi-lo com uma faca, sem sucesso.

O MP diz que a mulher atuou com o “deliberado propósito de tirar a vida” ao marido, ao atingi-lo em zonas como o pescoço e o peito, revelando “total indiferença pelo dever de respeito e consideração” pelo mesmo. Sublinha que a morte só não ocorreu por razões alheias à vontade da vítima.

O homem foi transportado para o Hospital de Braga, tendo necessitado de 12 dias para consolidação médico-legal. A arguida foi internada voluntariamente no Serviço de Psiquiatria do mesmo hospital, não lhe tendo sido diagnosticada qualquer patologia daquele foro.

Está acusada de homicídio qualificado, na forma tentada, e sujeita à medida de coação de prisão domiciliária, com vigilância eletrónica.