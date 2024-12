Javier Milei tomou posse como presidente da Argentina a 10 de Dezembro de 2023, o que significa que acaba de completar o seu primeiro ano de mandato. Para surpresa de muitos, não só se mantém no poder como a sua popularidade está em alta, sendo que a partir de Janeiro vai ter também um amigo na Casa Branca. Mas o que é que se passou realmente na Argentina? Até que ponto o homem que fez campanha com uma motosserra conseguiu ou não mudar o Estado argentino? E será que o seu exemplo vai contagiar outros países, a começar por países vizinhos da América Latina? Estas são algumas das questões a que queremos responder no contra-corrente de hoje.

