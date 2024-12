O Presidente da República considerou esta quinta-feira que o acordo entre o Governo e os técnicos de emergência pré-hospitalar constitui uma “boa notícia” e assinalou que é um passo no sentido de evitar novas greves.

“Eu já sei que foi anunciado — eu estava no estrangeiro — um novo regime para o INEM, uma nova forma de organizar o INEM, o que confirma aquilo que eu dizia, estamos a caminho, isto é, tem havido mudanças quer de equipas, quer mudanças de organização. Aqui é o INEM, é uma parte do sistema, e depois há outras que obviamente se irão seguir”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

O Governo chegou a acordo na quarta-feira com os técnicos de emergência pré-hospitalar, depois de sete horas de reunião que resultaram na reconfiguração de duas carreiras e reposicionamento salarial a todos os profissionais do quadro do INEM.

À margem de uma visita ao Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão (no distrito de Lisboa), onde participou no programa Natal dos Hospitais, o chefe de Estado considerou que “é boa notícia, por um lado, anunciar-se que se vai procurar uma fórmula que funcione melhor para o INEM e, por outro lado, que haja acordo entre aqueles que trabalham no INEM e, portanto, servem os portugueses, e o Estado”.

Questionado se acredita que este acordo vai evitar novas greves dos técnicos de emergência pré-hospitalar, o Presidente da República afirmou que “pelo menos, é um passo que é dado com esse propósito”.