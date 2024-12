Este artigo é da responsabilidade da Imovendo

Sei que o título é uma provocação. As imobiliárias, por si só, não são capazes de criar uma crise da dimensão que vivemos. No entanto, também não são um stakeholder neutro. Como se sabe, os principais players do mercado Português de mediação imobiliária trabalham por comissão, que consiste numa percentagem do valor final de venda. Portanto, não há um incentivo para angariar imóveis de valor acessível para o comprador médio. Pelo contrário, há cada vez mais estímulos para focar na venda de imóveis no segmento de luxo e em inflacionar o preço da habitação. Vejamos:

O valor da comissão imobiliária ronda os 5% do preço final de venda, embora haja agências em zonas de grande pressão imobiliária que cobram mais, na ordem dos 8% ou mesmo dos 10%. Agora, se tivermos em consideração os dados do INE para o segundo trimestre de 2024, um apartamento com 100m2 custa, em média, 173.600€, o que representa uma comissão de 8.680€ para a agência. Os valores são, claro, muito mais altos no Porto e em Lisboa: se o valor médio por m2 for de 3.031€ e 4.367€, então estamos a falar de comissões de 15.155€ e 21.835€, respetivamente, para um imóvel médio.

No entanto, entendo que estas comissões não se devem à eventual ganância dos consultores imobiliários. Precisamos de ter em consideração, em primeiro lugar, que parte destas comissões (pelo menos 50%) vai para a agência. Depois, é importante recordar que a maioria dos consultores imobiliários trabalha apenas por comissão, sem qualquer salário base. Se é certo que há muitos agentes que mudaram a vida graças a comissões chorudas, também há outros tantos, de que menos se fala, que vivem uma carreira precária e sem quaisquer garantias do ponto de vista laboral.

Hoje em dia, a maioria das imobiliárias em Portugal pertence a um franchising. Em muitas delas, cada consultor paga do seu próprio bolso todos os materiais de divulgação, o telefone e até as fotografias da imóvel. Ganham por comissão e, em alguns casos, pelo recrutamento de novos agentes. A ascensão na carreira, à medida que vão angariando mais negócios e mais consultores, permite-lhes aumentar a comissão de cada venda. Embora isto lhe dê mais estabilidade, também significa que o valor das comissões tem de alimentar toda a “máquina” por trás do negócio.

Mas será que as comissões são o único motivo para o preço das casas continuar a subir? Não. Há outro fator que não podemos ignorar: em Portugal, ao contrário do que acontece noutros países, não há uma base de dados pública sobre o preço de venda das casas (isto é, o preço pelo qual se escritura e não o asking price que vemos nos anúncios). Portanto, é muito difícil para os vendedores perceber quanto vale a sua casa e não se deixar ludibriar por consultores menos idóneos. Já os compradores, apesar de poderem avaliar um imóvel online grátis, continuam vulneráveis à especulação imobiliária.

Para piorar ligeiramente a situação, ainda há mais uma nuance. Os softwares que muitas imobiliárias usam para avaliar casas têm como referência os anúncios publicados em sites de vendas de casa – em vez do valor escriturado – para calcular o preço do imóvel. Em alguns casos, até a avaliação dos bancos pode ser influenciada pelo preço dos anúncios. Por isso, há todo o interesse em publicar os anúncios com preços elevados, mesmo que depois haja um processo de negociação e o imóvel venha a ser escriturado por um valor abaixo do anunciado.

Mas nada disto é novidade. Certamente que muitos leitores que já venderam ou compraram casa se depararam com ambas as situações. A grande questão é se há realmente alguma alternativa ao jogo das imobiliárias. É difícil saber quantas escrituras foram feitas com a ajuda de um mediador imobiliário com licença AMI. Em 2021, um estudo do Grupo Decisões e Soluções estimava que 86% dos Portugueses recorrem à mediação imobiliária para comprar ou arrendar casa. Mas o que acontece para vender? Haverá assim tantos portugueses dispostos a pagar 5% a uma imobiliária?

Recentemente, comecei a ver cada vez mais discussões em fóruns sobre “vender a casa sozinho vs vender com imobiliária” e “como vender casa sem imobiliária?”. Noto que há muitos vendedores a pensar duas vezes em pagar uma comissão imobiliária apenas para “mostrar a casa” e publicar um anúncio em sites que também estão disponíveis para particulares. Até já ouvi histórias de quem tenha vendido a casa através do Facebook Marketplace. Mas são histórias – e exceções. Voltamos ao mesmo número: a esmagadora maioria dos portugueses prefere comprar casa com uma imobiliária.

As imobiliárias, em parte graças à licença AMI, transmitem mais confiança ao comprador. Além disso, estão disponíveis para ajudar com a toda a questão do Contrato Promessa Compra e Venda, para marcar a escritura e, se necessário, para encontrar um crédito habitação. Já para não falar que nem todos os compradores se sentem à vontade para negociar diretamente com o vendedor. Comunicar através de um intermediário faz com que seja mais fácil apresentar uma proposta e encontrar um meio-termo que não seja ofensivo para nenhuma das partes.

Do lado dos vendedores, em que a questão do crédito nem se coloca, nem tudo é simples. A maioria dos sites de venda de casas não tem um simulador de avaliação de imóveis, pelo que é difícil discernir o preço. Outros têm dificuldade a navegar as águas do registo predial, dos registos camarários, do certificado energético e da burocracia necessária para vender casas a estrangeiros. Até os anúncios online, que parecem tão fáceis de gerir, podem ser um desafio. Nem sequer devemos menosprezar a importância das fotos profissionais, da descrição do imóvel e o destaque dos anúncios.

