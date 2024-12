Os pianistas Pedro Burmester e Mário Laginha “celebram a liberdade”, esta sexta-feira, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, com um alinhamento que inclui canções de José Afonso e Sérgio Godinho, para além da uma nova peça de Luís Tinoco.

O repertório inclui o “Bolero”, de Maurice Ravel, peças de Bernardo Sassetti, de Johann Sebastian Bach, Claude Debussy e canções de José Afonso, José Mário Branco, Fausto e Sérgio Godinho. O alinhamento conta ainda com a peça “Out of Order”, de Luís Tinoco, que estrearam no concerto no Coliseu do Porto, no final de novembro.

O concerto no Coliseu dos Recreios fecha a digressão dos dois pianistas iniciada em 19 de abril, em Águeda, e que passou por Vila Nova de Famalicão, Coimbra e Vila Nova de Cerveira, entre outras cidades.

“Não dava para não comemorar os 50 anos do 25 de Abril [de 1974], nós e, felizmente muitos mais, achámos isso. Eu e o Pedro [Burmester] escolhemos repertório de compositores completamente incontornáveis, e que gostamos muito, como o Zeca Afonso, o Fausto, o Sérgio Godinho e o José Mário Branco”, disse à agência Lusa Mário Laginha, em abril.

O pianista considera essencial celebrar a Revolução de Abril, à qual se deve uma vida de liberdade.

Laginha deu conta da emoção que foi reencontrar estes compositores, referindo-se a um “período de ouro e uma geração de ouro”. “Todos eles eram incrivelmente inspirados, todos eles diferentes, também, mas é um prazer estar a trabalhar à volta desta música”.

“Tenho a certeza de que a minha vida teria sido outra, para pior, sem o 25 de Abril, a liberdade é uma coisa maravilhosa e indispensável, e não concebo a vida de outra forma, toda a minha vida de adulto foi em democracia. Eu acho a democracia uma coisa maravilhosa e acho que temos uma dívida imensa para quem o fez e para quem tornou possível a democracia”, disse o músico, que festejou 14 anos no dia em que a Revolução aconteceu.

Mário Laginha e Pedro Burmester, dois músicos vindos de universos musicais distintos, tocam juntos desde finais da década de 1980, tendo realizado, a partir de 2007, vários concertos com um terceiro pianista, Bernardo Sassetti (1970-2012).