Uma menina da Serra Leoa foi resgatada na madrugada de quarta-feira ao largo de Lampedusa após três dias em alto mar com um simples colete salva-vidas e um par de pneus a servir de jangada.

Jasmine, de 11 anos, estava em aparente estado de hipotermia quando membros da “Compass Collective”, Organização Não Governamental (ONG) alemã de apoio a refugiados, a tiraram do Mediterrâneo por volta das 3h20. O veleiro Tatrumar III ia a caminho de uma outra missão quando ouviram os gritos da criança na escuridão. Já a bordo, embrulhada numa manta térmica, contou aos ativistas que estava há três dias no mar, depois de o barco onde viajava com o irmão mais velho e mais de 40 pessoas ter naufragado.

“Foi uma coincidência incrível termos ouvido a voz da criança, apesar de o motor estar a trabalhar”, disse o capitão do Trotamar III, Matthias Wiedenlübber, no comunicado à imprensa da ONG. “E, claro, procurámos logo outros sobreviventes. Mas depois da tempestade de um dia inteiro, com mais de 23 nós e ondas de 2,5 metros de altura, não havia esperança”, explicou.

Já a bordo do veleiro, e devidamente embrulhada numa manta térmica, Jacinta contou que embarcou na cidade tunisina de Sfax num barco metálico sobrecarregado com 45 migrantes, refere a nota à imprensa. A certo ponto durante a viagem, a embarcação não resistiu a uma forte tempestade que durou dias e naufragou. Ainda esteve acompanhada de outros dois sobreviventes mas estes acabaram por desaparecer dois dias antes de ser resgatada.

O “Compass Collective”, que não encontrou mais sobreviventes, considera no comunicado que a menina foi “provavelmente a única das 45 pessoas a bordo a sobreviver à tempestade no Mediterrâneo Central, que durou vários dias”.

De acordo com agência noticiosa italiana Ansa, na última quarta-feira, a guarda costeira e a polícia italiana ainda estavam à procura de sobreviventes ou de qualquer indício que apontasse para o naufrágio, em vão. Esse é, aliás, um argumento das autoridades italianas para dizer que nem tudo está claro neste relato. Sublinham que, até à data, não há vestígios de roupas, sapatos, depósitos de gasóleo ou outros destroços a cerca de 11 milhas da costa de Lampedusa, onde se terá afundado o barco.

Por outro lado, as declarações do médico também deixam dúvidas quanto à precisão do relato de Jacinta, que três horas depois de ter saído do mar foi atendida numa clínica em Lampedusa, onde o diretor médico rejeitou que estivesse hipotérmica. “A criança não estava em estado de hipotermia, mas em boas condições. Estava um pouco desidratada, mas quatro horas depois deixou o hospital”, explicou o diretor médico Francesco D’Arca, citado pela Rai.

A ONG tinha dito que a criança estava “congelada”. Mas aequipa liderada pela procuradoria-geral de Agrigento que está a investigar o caso, tem dúvidas, porque naquelas condições, o mar estaria a 18 graus e durante uma tempestade, Jacinta não teria sobrevivido três dias. Alguns médicos levantam, igualmente dúvidas ao publicado pela ONG, afirmando que o estado de choque em que a criança se encontrava a pode ter levado a alguma confusão temporal nas descrições dos acontecimentos e que seria impossível a criança ter sobrevivido três dias em alto mar durante uma tempestade e estar nas condições em que se encontrava. No máximo “teria sobrevivido 15 horas”, disseram à Rai.

Em resposta, o Compass Colective diz que as autoridades italianas “queriam uma descrição de como foi encontrada a menina e de como foi o momento do resgate” e que a ONG se limitou a relatar a história como ela foi contada por Jacinta.

A rota de migração entre o Norte de África e as costa maltesas e italiana é considerada das mais inseguras do mundo. O jornal The Guardian relata que mais de 24.300 pessoas desapareceram a tentar fazer esta travessia só na última década. Segundo as Nações Unidas, 63 mil migrantes chegaram a Itália através desta rota.

Em reação ao resgate de Jacinta, Nicola Dell Arciprete, diretora da Unicef Itália fez um apelo à proteção das crianças migrantes e refugiadas.