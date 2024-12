A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens indiciados dos crimes de roubo, de sequestro e de coação cometidos, alegadamente, sobre duas vítimas em julho e agosto, em Matosinhos, distrito do Porto, anunciou na sexta-feira esta força de investigação.

Em comunicado, a PJ conta que os detidos, de 24 e 36 anos, desempregados, em duas ocasiões distintas, “abordaram duas vítimas na cidade de Matosinhos e, com utilização de uma arma fogo, subtraíram-lhes os objetos de valor e o dinheiro que possuíam, na ordem dos milhares de euros“.

“Numa das situações, a vítima foi privada da liberdade e obrigada a circular no próprio carro, durante cerca de 12 horas, período de tempo durante o qual os detidos conduziram por várias artérias das cidades do Porto e de Vila Nova de Gaia, com o propósito, conseguido, de movimentarem o cartão bancário do ofendido”, refere a PJ.

Na sequência das diligências policiais desenvolvidas, na localidade de Matosinhos, “foi possível apreender elementos de prova que reforçam os indícios da prática dos crimes em causa”, acrescenta esta força de investigação criminal.

Os dois homens, com antecedentes criminais por crimes da mesma natureza, foram presentes à autoridade judiciária competente que lhes aplicou a medida de coação de prisão preventiva.

Os dois detidos “estão fortemente indiciados” pela prática de três crimes de roubo, de um crime de sequestro, de três de coação e de um de abuso de cartão de garantia ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento.