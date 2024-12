O Conselho Disciplinar da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM) instaurou um processo disciplinar ao médico José Torres da Costa, na sequência de um artigo de opinião publicado no Observador, em que este apelida o presidente daquele órgão e também coordenador do Plano de Emergência e Transformação da Saúde, Eurico Castro Alves, de “ministro sombra” do atual Governo, noticia o jornal Expresso.

O Conselho Disciplinar da SRNOM considera que o artigo, assinado pelo médico imunoalergologista, tem um “conteúdo que consubstancia vio­lação da honra e reputação pessoal e profissional” do cirurgião Eurico Castro Alves. Aquele órgão acusa ainda Torres da Costa de violação do número 1 do artigo 107.º do código deontológico da OM, de acordo com qual “constitui dever dos médicos, nas suas relações recíprocas, proceder com a maior correção e urbanidade”.

No artigo de opinião, publicado a 30 de setembro, José Torres da Costa escreve que “nos bastidores do Ministério da Saúde há muitos candidatos a ‘talentosos’, porém há um que consegue ter o talento suficiente para justificar o epíteto e o presente texto”. O também professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto critica o que diz ter sido a externalização da política de Saúde do Governo. “A política da saúde e a estratégia do ministério é externalizada para as figuras de bastidores cuja competência assenta essencialmente no talento de se fazerem sentir necessários”, escreve o médico, nunca referindo o nome de Eurico Castro Alves, mas fazendo críticas diretas “à personagem” nos “bastidores do Ministério da Saúde”.

“É alguém cujo curriculum está recheado de múltiplas nomeações, sendo cada uma delas justificada apenas pela nomeação anterior. É um talentoso! Não foi um notável aluno, não teve uma carreira académica brilhante, não é um profissional exímio, nada tinha de particular que se lhe assinalasse. Era uma figura cinzenta, pelo menos foi assim que o vi, alguém sem uma particularidade pela qual sobressaísse”, escreve José Torres da Costa, acusando Eurico Castro Alves de não ser conhecido por “qualquer ideia ou projeto que não seja a do poder pelo poder”.

Foi já em outubro que o Conselho Regional do Norte da OM decidiu por unanimidade numa reunião, ainda que com a abstenção do presidente Eurico Castro Alves, apresentar uma participação ao Conselho Disciplinar contra Torres da Costa. Uma vez recebida a questão, aquele órgão, presidido por João Nuno Beirão, decidiu avançar com o processo disciplinar.

Torres da Costa é também um dos cinco promotores de uma carta aberta, assinada já por centenas de médicos, que denuncia um alegado “conflito de interesses” que envolve o coordenador do Plano de Emergência para a Saúde, Eurico Castro Alves, e outros membros da secção regional do Norte da Ordem dos Médicos. Em causa estava o facto de o médico, que criou o Plano de Emergência, integrar também, em representação da Ordem dos Médicos, o grupo de trabalho nomeado pelo Governo, há dois meses, para acompanhar a execução das medidas desse mesmo plano. Ao Observador, Eurico Castro Alves já tinha afirmado ao Observador, há duas semanas, que iria pedir para sair do grupo de trabalho.