A Unidade de Saúde de Covas, em Vila Nova de Cerveira, reabriu esta sexta-feira após um encerramento de 10 meses devido à reforma do médico. Agora funciona à sexta-feira, das 9h às 15h, com enfermagem, consulta programada e aberta.

A informação foi adiantada durante uma visita ao local por João Porfírio Oliveira, presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), no distrito de Viana do Castelo, de acordo com quem existe a “possibilidade de alargamento do atendimento”, sendo a própria equipa da unidade responsável por essa avaliação.

“O anterior médico reformou-se. Foi preciso esperar pela contratação de uma nova médica. Achámos desde o primeiro momento que era fundamental aproximar os cuidados de saúde e a população”, afirmou, em declarações à Lusa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O centro de Covas dista de Vila Nova de Cerveira cerca de 20 minutos e tem uma população maioritariamente idosa “sem transporte para se deslocar à sede do concelho”, explicou o presidente da Câmara, Rui Teixeira. “Não existe transporte a não ser o táxi, o que tem custos elevados”, observou, indicando que a autarquia fica responsável por fornecer um assistente técnico à unidade de saúde.

O presidente da ULSAM acrescentou que a médica desta unidade de saúde é um dos 12 profissionais contratados no mais recente concurso para médicos, que começou em março e concluiu as colocações em novembro. “Neste último concurso, a ULSAM contratou todos os médicos para os quais tinha vaga — 12 médicos”, acrescentou.

Com isto, a ULSAM ficou com “uma cobertura de 98% ao nível dos médicos de família”. Em julho, a ULSAM registava uma taxa de utentes com médico de família de 97,2%.

A Unidade de Saúde de Covas abriu em setembro de 2022, funcionando duas vezes por semana. O investimento na obra representou cerca de 15 mil euros, suportado pelo município, explicou então o presidente da Câmara. A ULSAM gere os hospitais de Santa Luzia, em Viana do Castelo, e o hospital Conde de Bertiandos, em Ponte de Lima.

Integra 12 centros de saúde, uma unidade de saúde pública e duas de convalescença, e serve uma população residente de 231.488 habitantes nos 10 concelhos do distrito e algumas populações vizinhas do distrito de Braga.