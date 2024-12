Portugal, que ainda está dependente do resultado dos quartos de final da Liga das Nações, arranca a qualificação europeia do Mundial2026 de futebol na Arménia ou em casa com a Escócia, divulgou esta sexta-feira a UEFA.

Caso vença em março do próximo ano a Dinamarca, numa eliminatória a duas mãos, a seleção nacional segue para a ‘final four’ da Liga das Nações e ficará no Grupo F de apuramento com Hungria, Irlanda e Arménia.

Isto significa que a equipa do selecionador Roberto Martínez começa a campanha com uma dupla jornada fora, frente à Arménia, em 6 de setembro, e perante a Hungria, em Budapeste, aquele que será, na teoria, o seu rival mais complicado.

O primeiro jogo em solo português será só em outubro, no dia 11, perante a Irlanda, com a qualificação a terminar em 16 de novembro com a receção aos arménios.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Se acabar derrotado pelos dinamarqueses na Liga das Nações, Portugal irá então disputar o Grupo C e começa com um duelo em casa com a Escócia, em 5 de setembro, seguindo-se uma viagem a Atenas para defrontar a Grécia, três dias depois.

O apuramento fica fechado na Escócia em 18 de novembro, já depois dos dois duelos com a Bielorrússia, seleção que nunca defrontou.

Portugal vai tentar a nona presença na fase final de um Campeonato do Mundo.

De acordo com o calendário da FIFA, a fase de qualificação europeia arranca em 21 de março de 2025 e termina em 18 de novembro do mesmo ano, devendo o play-off disputar-se entre 26 e 31 de março de 2026.

Caso não consiga a qualificação direta ou o segundo lugar no futuro grupo, Portugal tem garantido um lugar na fase de play-off, assegurado pela campanha na Liga das Nações, em que venceu o Grupo A1 à frente de Croácia, Escócia e Polónia.

O Mundial2026, pela primeira vez com 48 seleções, vai ser disputado de 11 de junho a 19 de julho, sendo co-organizado por Estados Unidos, México e Canadá.