Pedro Nuno Santos considera que a passagem do almirante Gouveia e Melo da coordenação da missão de vacinação para a Presidência da República “é um salto muito grande” e entende que o militar não é o candidato ideal a Belém.

“Um Presidente da República é muito mais do que liderar uma missão com sucesso (…) Precisamos de um Presidente da República com grande sensibilidade social, capaz de promover o diálogo e criar pontes”, afirmou o secretário-geral do PS em entrevista à CM Rádio.

Ainda sem confirmar a sua candidatura às eleições presidenciais de 2025, Gouveia e Melo é apontado como candidato a Belém e tem surgido destacado na frente em várias sondagens.

Em entrevista ao Observador, Isaltino Morais anunciou o apoio inequívoco à candidatura presidencial de Henrique Gouveia e Melo e até desafiou Luís Montenegro a juntar-se ao almirante, acreditando que o militar pode vencer facilmente à primeira volta.

Sobre as autárquicas, Pedro Nuno Santos revelou na entrevista que vai apoiar Manuel Pizarro na sua terceira candidatura à Câmara do Porto. Não avança com o candidato do PS à Câmara Municipal de Lisboa, mas deixa críticas à gestão de Carlos Moedas, apontando que o autarca do PSD não resolveu problemas como a habitação, a higiene urbana, o trânsito e os transportes na cidade.