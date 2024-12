O Arouca deixou este domingo o último lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao conquistar o primeiro triunfo em quase três meses, na receção ao Santa Clara, por 1-0, em jogo da 14.ª jornada.

O espanhol Jason marcou, aos 67 minutos, o golo que deu o triunfo aos arouquenses, que não sabiam o que era vencer no campeonato desde 22 de setembro, quando bateram o Farense no Algarve, na sexta ronda.

Com esta vitória, o Arouca passou a somar 11 pontos na 17.ª e penúltima posição, e entregou a lanterna-vermelha da I Liga precisamente aos algarvios, que têm nove, enquanto o Santa Clara, que tem surpreendido esta época, viu terminar uma série de três vitórias consecutivas e mantém-se no quarto posto, com 27.