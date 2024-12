Mais de 24 mil cigarros de contrabando foram apreendidos em Lisboa numa ação de fiscalização da GNR, anunciou hoje a corporação, adiantando que se tivessem sido colocados no mercado teriam lesado o Estado em mais de 5.000 euros.

“Desta ação, resultou a elaboração de dois autos de notícia por introdução irregular no consumo, de produtos sujeitos a Imposto sobre o Tabaco (IT), que culminou na apreensão de 24.400 cigarros, dissimulados em duas malas de viagem”, anunciou a GNR em comunicado.

A operação foi realizada na quinta-feira por elementos do Destacamento de Ação Fiscal (DAF), na sequência de uma ação de fiscalização no âmbito do Código dos Impostos Especiais sobre o Consumo (CIEC), no concelho de Lisboa.

Estas ações inserem-se no combate à fraude no âmbito do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) e Imposto Especial de Consumo, através do mercado paralelo, pelo não pagamento dos impostos devidos, com repercussões no funcionamento dos mercados e da competitividade das economias.