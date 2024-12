O líder do PS/Madeira, Paulo Cafôfo, afirmou este domingo que o presidente do Governo Regional, o social-democrata Miguel Albuquerque, “é um empecilho” para esta região, responsabilizando o PSD por esta se encontrar “mergulhada numa crise” e instabilidade.

“Se nos lembramos do que Miguel Albuquerque tem feito ao longo deste ano podemos melhor decidir que já não serve, que é preciso uma alternativa, e é preciso que a Madeira possa operar outro rumo que não seja o que tem seguido até agora”, declarou o dirigente socialista insular no almoço de Natal do PS/Madeira, no Funchal.

Cafôfo considerou que “Miguel Albuquerque é um empecilho para a Madeira e insistir em Miguel Albuquerque e no PSD é insistir na instabilidade”, salientando que o líder social-democrata madeirense “está agarrado ao poder porque não quer responder à justiça e quer estar com a garantia da imunidade enquanto estiver no Conselho de Estado”.

“Que coragem é esta de alguém que diz que quer ir a eleições, mas não pede a retirada da sua imunidade enquanto conselheiro de Estado?”, perguntou.

Cafôfo recordou que a Madeira está “bloqueada e mergulhada numa crise” apenas por culpa do PSD e do seu presidente.

Admitindo que as pessoas na Madeira estão “cansadas de eleições”, o responsável socialista destacou que “também está nas mãos do povo acabar com este regime aqui na Região”, porque “uma coisa é certa, não podem ter resultados diferentes continuando a votar no PSD”.

Paulo Cafôfo ainda defendeu que o PS é a única força política que está em condições de ser alternativa governativa na Madeira e operar “a mudança e a estabilidade”.

O também líder parlamentar do PS na Assembleia Legislativa da Madeira mencionou que “a Região teve eleições duas vezes no último ano, sem que nada tenha mudado” e que desafiou vários partidos da oposição (JPP, IL, PAN e BE) para conseguir entendimentos pré-eleitorais, mas todos recusaram.

Lamentando que essa resposta tenha sido negativa, Cafôfo indicou que “permite concluir que não querem fazer parte da mudança, como o PS quer fazer parte da mudança e ser Governo nesta Região”.

“Há partidos que se dizem oposição ao regime, mas, na hora da verdade, atuam para manter este regime de Miguel Albuquerque e do PSD”, sustentou.

Cafôfo ainda denunciou a chantagem de Albuquerque de que “a Madeira vai parar pelo facto de o orçamento não ter sido aprovado”, vincando que nos primeiros seis meses deste ano, sem Orçamento Regional aprovado, “o Governo gastou quase mais 160 milhões de euros do que em igual período do ano passado”.

Paulo Cafôfo opinou que as pessoas não podem sofrer do denominado ‘síndrome de Estocolmo’, explicando “a Madeira e os madeirenses não podem criar laços afetivos com quem lhes faz mal”.

O almoço de Natal do PS/M contou com uma mensagem em vídeo do secretário-geral do PS, na qual Pedro Nuno Santos manifestou todo o apoio à direção regional do partido, liderada por Paulo Cafôfo, e defendeu um PS “forte e unido, que se apresente como o principal motor da mudança que a Região precisa”.

Pedro Nuno Santos assegurou que o PS nacional “dará todo o apoio que for necessário aos socialistas da Madeira para liderar a mudança que a Região tanto precisa”, quer no Governo Regional, quer nas autarquias.

“Nós precisamos de conseguir que a Madeira se desenvolva, que se transforme o paradigma do desenvolvimento, que haja novas oportunidades, melhor emprego e mais crescimento, mas precisamos de uma luta tão ou mais importante ainda, uma luta pela democracia na Madeira. Precisamos de uma vitória histórica na Madeira”, declarou.