O Papa Francisco pediu este sábado a paz para “todas as terras que dominam o Mar Mediterrâneo”, durante a oração do Angelus na catedral de Ajaccio, na ilha francesa da Córsega.

Francisco encorajou ainda a rezar à Virgem Maria um “apelo à paz” e por “todas as terras que rodeiam” o Mediterrâneo, na oração na ilha francesa onde participa no congresso “Religiosidade popular no Mediterrâneo”.

“Sobretudo para a Terra Santa, onde Maria deu à luz Jesus. Paz para a Palestina, para Israel, para o Líbano, para Síria, para todo o Médio Oriente”, especificou.

O líder da Igreja Católica desejou ainda que se “obtenha a tão aguardada paz para o povo ucraniano e para o povo russo”.

“A guerra é sempre uma derrota. Paz para o mundo inteiro”, enfatizou.

Antes, o Sumo Pontífice pediu “uma laicidade saudável”, sem preconceitos nem oposições, para que se estabeleça “um diálogo franco e frutífero”.

Num país onde a laicidade do Estado é fortemente defendida, o Papa apontou para “a necessidade de desenvolver um conceito de laicidade que não seja estático e rígido, mas dinâmico e evolutivo, capaz de se adaptar a situações diferentes ou inesperadas e de promover uma colaboração constante entre as autoridades civis e eclesiásticas”, enquanto “cada uma se mantém dentro dos limites das suas próprias competências e espaço”.