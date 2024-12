A concelhia do PS de Ponte da Barca aprovou o nome de Vassalo Abreu, que entre 2005 e 2017 presidiu à Câmara de Ponte da Barca, como candidato às eleições autárquicas de 2025, foi esta segunda-feira divulgado.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o PS adianta que a decisão foi tomada no domingo e “acredita que Vassalo Abreu vai ser a mudança que Ponte da Barca necessita para inverter o ciclo de estagnação que a governação de Augusto Marinho (PSD), iniciada em 2017, trouxe ao concelho” do distrito de Viana do Castelo.

Afastado da vida política ativa há sete anos, Vassalo Abreu tem 74 anos, é natural de Esposende, no distrito de Braga, e foi presidente de Câmara de Ponte da Barca durante 12 anos.

“O seu regresso é acolhido com forte agrado e as gentes de Ponte da Barca voltam a envolvê-lo num afeto genuíno, forjado ao longo de tantos anos de convivência”, refere a nota do PS.

Vassalo Abreu iniciou o seu percurso político em 1976, em Paredes de Coura. Candidatou-se pela primeira vez à Câmara de Ponte da Barca em 2001 e ganhou a autarquia para o PS, pela primeira vez na história do concelho, em 2005.

Enquanto autarca, acrescenta, “assumiu várias responsabilidades, nomeadamente como membro do conselho geral da Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP), da comissão permanente do Conselho regional do Norte da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), vice-presidente da secção dos municípios com barragem da ANMP, da comissão nacional do PS e presidente do conselho de administração da ADERE — Peneda Gerês.

“Uma carreira tão longa e marcada pela história traz uma tranquilizadora sensação de que o futuro de Ponte da Barca se assegura melhor retornando-o às suas raízes e dinâmica da anterior década, em que os serviços públicos se fortaleceram em Ponte da Barca com Vassalo de Abreu”, refere o PS.

O executivo da Câmara de Ponte da Barca conta com quatro eleitos da coligação PSD/CDS-PP, sendo liderado por Augusto Marinho, e três do PS.