Cirurgias oncológicas. Ainda há mil doentes à espera para lá do tempo de resposta aceitável e lista de espera está estagnada

O número de doentes a aguardar uma cirurgia oncológica acima do tempo considerado clinicamente aceitável baixou para menos metade desde maio — quando foi lançado o programa de recuperação destas cirurgias — mas há ainda cerca de mil pessoas a aguardar operação para lá do Tempo Máximo de Resposta Garantida (TMRG). Segundo os últimos dados disponíveis, enviados ao Observador pela Direção Executiva do SNS, no final de novembro havia registo de 1.082 pessoas a aguardar cirurgia, o que representa uma melhoria significativa em relação aos números de há seis meses.

No final de maio, pouco depois de ter sido apresentado o programa de recuperação das cirurgias oncológicas, havia 2.434 doentes a aguardar cirurgia fora dos TMRG. O programa — que previa a atribuição de um incentivo de 90% do valor da cirurgia aos membros da equipa — deu frutos, uma vez que o número de utentes em espera começou a diminuir progressivamente. No final de junho já estava nos 1.885, e no final de outubro nos 1.370. Em novembro, havia 1.082 pessoas a aguardar cirurgia acima do tempo máximo, uma quebra de 55% nos últimos seis meses.

“É um número que nos deve preocupar”, diz presidente do Colégio de Oncologia da Ordem dos Médicos

Ainda assim, e apesar da redução, ainda é significativo o número de doentes oncológicos a aguardar cirurgia para lá dos tempos definidos, que podem variar entre os três e os 60 dias. ” [Mais de mil doentes fora do TMGR] é um número que nos deve preocupar e todos os esforços que possamos fazer para recuperar esses doentes são importantes”, diz ao Observador o presidente do Colégio de Oncologia da Ordem dos Médicos. Carlos Sottomayor salienta que é importante perceber que cancros estão em causa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Estes números são opacos, não se sabe a que correspondem. É diferente estarmos a falar de cancros de mama, da cabeça e pescoço ou do pulmão ou de outros, como os da pele ou da próstata” — em que a urgência em operar não é tão elevada, sublinha o oncologista. O Observador questionou a Direção Executiva do SNS, de modo a perceber quais os tipos de cancro mais comuns entre as pessoas que aguardam para lá do tempo máximo, mas o organismo — liderado por António Gandra D’Almeida — garantiu não estar em condições de detalhar os dados a esse ponto.

No entanto, Carlos Sottomayor alerta que, se “esses doentes forem doentes que já devessem ter sido operados, a situação é grave”. “O atraso pode piorar o prognóstico“, admite o especialista, que trabalha no Hospital CUF Porto, salientando que “a maior parte da doença oncológica ainda necessita de cirurgia, que tem intenção curativa”.

Para o presidente da associação que representa os gestores hospitalares, a recuperação (ainda que parcial) da lista de espera dos doentes oncológicos a aguardar cirurgia para lá do TMRG é uma “notícia positiva”, mas, ainda assim, Xavier Barreto realça que, “idealmente, não deveria haver nenhum doente oncológico acima do tempo máximo”.

O responsável alerta também para as diferenças na prioridade dentro do grupo dos doentes oncológicos, que abarcam uma multiplicidade de tumores. “Estes doentes não são todos iguais. Há alguns tumores de progressão rápida, que têm de ser intervencionados numa semana ou duas, e há outros são de progressão lenta e a cirurgia não é tão premente”, explica o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH).

No dia 17 de maio, o governo publicou uma portaria em que atribuía um incentivo (corresponde a 90% do valor total da cirurgia) à equipa cirúrgica, com vista à “resolução das listas de espera dos utentes com suspeita ou confirmação de doença oncológica, fora dos TMRG”. O Ministério da Saúde garantiu, numa primeira fase, que todos os doentes à espera nesta situação seriam operados até 31 de agosto (o prazo limite da aplicação dos incentivos da portaria). No final desses mesmo mês, o diretor-executivo do SNS garantia que já não havia doentes a aguardar para lá do tempo máximo. No entanto, desde julho que não é possível acompanhar os dados no portal do SNS, não se sabendo se o objetivo foi ou não cumprido.