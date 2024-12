O Governo mantém “total confiança” na previsão de um excedente orçamental de 0,3% do PIB no próximo ano, assegurou esta segunda-feira o ministro das Finanças.

“Para o próximo ano, mantemos a previsão de excedente de 0,3% do PIB, quer o Conselho das Finanças Públicas quer a Comissão Europeia são mais otimistas e prevêem excedente de 0,4%”, salientou o ministro, no Encontro Fora da Caixa “Acontecimentos Globais: Que Impacto na Economia?”.

O ministro, na sua intervenção desta segunda-feira, reiterou que o Governo mantém “total confiança” na sua previsão orçamental, ainda que assegure que não deixarão de fazer um “acompanhamento diário da execução orçamental e procurar ajustar face ao que possa ser uma menor prestação da economia ou situações de maior turbulência internacional”.

Estas declarações surgem depois de ser conhecido, na sexta-feira passada, o Boletim Económico de dezembro do Banco de Portugal, onde se prevê um regresso aos défices orçamentais no próximo ano, com uma projeção de um défice de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2025.

O Presidente da República também comentou as previsões do Banco de Portugal, apontando que “o governador quis dizer ao Governo: não estiquem muitas despesas, porque havia folga, e ainda há folga, mas a folga tem limites”, tendo em conta os “aumentos em vários setores da Administração Pública, de prestações que estavam devidas e prometidas há muito tempo”.