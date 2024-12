A Polícia brasileira disse esta segunda-feira que prendeu, no fim de semana, em duas ações distintas, duas pessoas que tentavam embarcar com droga para Portugal e França no Aeroporto Internacional de Guarulhos, no estado de São Paulo.

Agentes da Polícia Federal, que fiscalizam passageiros e bagagens com o auxílio dos aparelhos de scanner corporal e raio-x, prenderam duas mulheres que transportavam cocaína em volumes fixados aos seus corpos.

Com a passageira que pretendia embarcar para Portugal, de acordo com informações da autoridade policial, foram encontrados mais de um quilograma de cocaína dentro de 125 cápsulas.

Com a outra passageira, que pretendia embarcar para França, estavam dois quilos de cocaína ocultos em volumes contidos numa espécie de cinta, que a mulher usava.

Após a droga ser identificada, as duas mulheres foram apresentadas à Justiça Federal brasileira, onde deverão responder por tráfico internacional de drogas.