A Assembleia Municipal de Lisboa aprovou esta terça-feira o Regulamento Geral dos Mercados Municipais, que irá substituir o anterior de 1999, que se encontra “profundamente desatualizado”, inclusive a nível legislativo, afirmou a vereadora da Economia.

A proposta apresentada pela vereadora da Economia, Joana Oliveira Costa (CDS-PP), foi viabilizada pela Assembleia Municipal de Lisboa (AML) com os votos contra do PS e de dois deputados independentes dos Cidadãos Por Lisboa (eleitos pela coligação PS/Livre), a abstenção de BE, Livre, PEV, PCP e PAN, e os votos a favoráveis de PSD, IL, MPT, PPM, CDS-PP e Chega.

A este propósito, o PS propôs uma alteração ao documento, a que vereadora da Economia recusou acolher por considerar que representava “alterações profundas ao regulamento” e que implicaria que a proposta fosse submetida novamente a consulta pública, votasse a ser apreciada pela câmara e, depois, pela assembleia.

O deputado do PS Ricardo Marques insistiu na admissibilidade da alteração proposta, que pretendia clarificar o papel das juntas de freguesia enquanto gestoras dos mercados municipais, tendo a mesma sido votada como alternativa ao documento da vereadora da Economia. Essa alteração recebeu os votos contra de PSD, IL, MPT, PPM, CDS-PP e Chega, a abstenção de Livre e PAN, e os votos a favor de BE, PEV, PCP, dois independentes dos Cidadãos Por Lisboa e PS.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Essa votação suscitou discórdia, mas no final a AML deu como descartada a proposta do PS, uma vez que a da vereadora da Economia reuniu mais votos a favor.

“Esta proposta de regulamento é fundamental para a cidade”, afirmou Joana Oliveira Costa, indicando que os mercados municipais tinham “um regulamento profundamente desatualizado de 1999”, que não estava de acordo com o regime jurídico de acesso às atividades comerciais, nem com a reforma administrativa de Lisboa.

A vereadora da Economia disse ainda que este regulamento é um dos primeiros passos da estratégia do executivo municipal para a revitalização dos mercados da cidade de Lisboa, afirmando que a gestão e manutenção corrente destes espaços comerciais compete às juntas de freguesia.

Também nesta reunião da AML, os deputados municipais discutiram o relatório elaborado pela 7.ª Comissão Permanente de Cultura no âmbito do debate temático sobre o movimento associativo popular, proposto pelo grupo municipal do PCP, o que culminou com a aprovação de um conjunto de recomendações dirigidas à câmara.

Por unanimidade, a assembleia recomendou ao executivo camarário o desenvolvimento de uma política que afirme o “papel insubstituível” do movimento associativo popular e das suas coletividades e clubes na dinamização e no desenvolvimento local, inclusive a salvaguarda do espólio histórico e a classificação de entidades de interesse histórico e cultural ou social local.

Aprovadas com os votos contra de PSD, IL, MPT, PPM, Aliança, CDS-PP e Chega, outras das medidas são para que a câmara proceda ao arrendamento dos imóveis que acolhem estas instituições, para depois subarrendá-los às mesmas, assegurando que se mantêm nas suas sedes, e para que pugne pela “revogação da nova lei do arrendamento urbano, fonte de incerteza e origem do encerramento de muitas associações”.

A AML aprovou ainda a proposta da câmara para revogar o contrato de concessão para a operação de renda acessível na Rua de São Lázaro, celebrado em 2018, com o pagamento de encargos de 301 mil euros à empresa adjudicatária. O documento foi viabilizado com os votos contra do PS, a abstenção de BE, PCP e PAN, e os votos a favor dos restantes deputados municipais.

Foi ainda aprovada a proposta do executivo camarário para a alteração dos contratos de direito de superfície em subsolo atribuídos a sociedades do grupo EMPARK referentes aos parques de estacionamento subterrâneos da Praça Paiva Couceiro e da Rua Marquês de Fronteira, celebrados na década de 1990 e ainda não construídos, o que teve os votos contra do BE e a abstenção de Livre, PEV, PCP, PAN e Chega.