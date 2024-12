Foi cancelada a exibição do filme Último Tango em Paris (1972), do cineasta italiano Bernardo Bertolucci, que estava prevista na Cinemateca francesa. A instituição parisiense, que no fim de semana passado tinha planeado transmiti-lo como parte de uma retrospetiva dedicada ao ator norte-americano Marlon Brando, anunciou que retirou o filme do programa num esforço para “acalmar a situação” depois de várias críticas à falta de contextualização da cena de sexo gravada sem o consentimento da atriz Maria Schneider.

“Num esforço para acalmar a situação e tendo em conta os riscos de segurança envolvidos, a Cinemateca Francesa vai cancelar a transmissão marcada para este sábado”, explicou num comunicado citado pela imprensa francesa. “A segurança da nossa audiência e dos funcionários está primeiro“, refere.

A polémica está relacionada com a cena de sexo entre Marlon Brando, na altura com 48 anos, e Maria Schneider, de 19. A cena não estava no guião e só foi comunicada momentos antes de ligarem as câmaras, revelou mais tarde a atriz. “Mesmo que o que Marlon estivesse a fazer não fosse real, eu estava a chorar lágrimas de verdade. Senti-me humilhada e, sinceramente, um pouco violada, tanto por Marlon como por Bertolucci”, disse em entrevista ao Daily Mail em 2007.

O relato da atriz, que viria a entrar numa profunda depressão depois do filme, só foi confirmado por Bertolucci anos depois. “Portei-me de uma forma horrível com a Maria porque não lhe contei o que ia acontecer, porque queria que ela reagisse enquanto rapariga e não enquanto atriz”, disse Bertolucci, admitindo que queria que “ela representasse humilhada”. Afirmou também que não se arrependia do que fez, mas que se sentia “culpado”.

Uma semana antes da transmissão do filme na cinemateca, a jornalista francesa Chloé Thibaud, autora do livro Désirer la violence. Ce(ux) que la pop culture nous enseignant à aimer, criticou publicamente a iniciativa. “Este filme cheira à cultura da violação”, escreveu no Instagram, questionado se a Cinemateca Francesa é um “bastião contra o [movimento] MeToo”.

“A exibição do filme de Bertolucci marcada para 15 de dezembro sem apoio educativo em torno da cena de violação, filmada sem o consentimento de Maria Schneider, desperta a ira de muitas feministas”, sublinhou. “Além do mais, um dia após o julgamento de Christophe Ruggia”, acrescentou numa referência ao cineasta acusado de abusar sexualmente de Adèle Haenel durante e após as filmagens de filme Os Diabos, de 2002, quando a atriz tinha 12 anos.

A jornalista, diz o Le Monde, tornou públicos vários emails que trocou com a cinemateca. Neles questionava se haveria uma “contextualização que explicasse a violência sexual sofrida por Maria Schneider durante as gravações”. Em resposta, e sem que Thibaud tivesse questionado a hipótese de o filme ser retirado do programa, o responsável da instituição Jean-François Rauger disse que “teria sido impensável e absurdo não exibir o filme como parte de uma homenagem a Marlon Brando”. Notou que seria um “desrespeito” ao talento de Maria Schneider “nunca mais exibir o Último Tango em Paris, que continua a ser uma das principais obras da sua carreira.”

A resposta chocou a jornalista. “O que me fez saltar foi a sugestão de que seria um serviço a Maria transmitir este filme, quando este arruinou a vida dela”, disse ao Le Monde. Também Judith Godrèche, uma atriz e figura do Movimento MeToo em França, criticou a transmissão prevista na cinemateca, partilhando no Instagram um vídeo em que Maria Schneider falava sobre a cena.

“Vamos ouvir o ‘NÃO’ de MARIA SCHNEIDER. Às vezes é tarde demais. Então é a nossa vez de dizer NÃO. Porque todos sabem que uma verdadeira violação foi filmada no Último Tango em Paris. A cinemateca responde ao nosso ‘Por favor – não’ com: ‘Seria uma pena não lhe prestar homenagem também durante esta homenagem a BRANDO, é o seu melhor papel’. Estão convencidos de que este filme homenageia a memória de BRANDO? E por que não – antes – homenagear a de MARIA?”, escreveu.

O Le Monde refere que várias associações, como o NousToutes, Tapis rouge colère noire, Collectif 50/50 e MeTooMedia, se juntaram ao coro de críticas. “A transmissão de Último Tango em Paris sem a devida mediação (…) não só perpetua a cultura de violação como também permite, mais uma vez, instaurar o culto de autor que está a corroer as nossas indústrias culturais”, escreveu o Collectif 50/50 no Instagram.