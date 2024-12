Uma menina de 13 anos, atropelada ao inicio da tarde desta terça-feira em Vila do Conde, está em estado considerado “muito grave” no Hospital de S. João, no Porto, disse à Lusa fonte hospitalar.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde, o alerta para o atropelamento da criança por um veículo ligeiro, na freguesia de Gião, foi dado às 13h18.

Fonte do Hospital de S. João explicou que “a criança apresenta múltiplos traumatismos e está na Sala de Emergência do Serviço de Urgência Pediátrico.

“A situação clínica é muito grave”, esclareceu.

No local estiveram os Voluntários de Vila do Conde, com dois operacionais e uma viatura, a ambulância do INEM e a Ambulância de Suporte Imediato de Vida do Hospital de Vila do Conde.