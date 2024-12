A construção do Centro Paroquial de Figueira de Castelo Rodrigo vai custar mais de 100 mil euros e será comparticipada, em partes iguais, pela Direção-Geral das Autarquias Locais e por aquele município do distrito da Guarda.

A obra vai consistir na reabilitação de um edifício situado no centro histórico da vila para dar “melhores condições e mais conforto, não só às mais de 150 crianças que atualmente frequentam a catequese, como também à população em geral”, adiantou a autarquia numa nota enviada à agência Lusa.

“É uma obra há muito ambicionada pelos figueirenses, cujo projeto já estava pronto desde 2020 e nunca saiu do papel. Houve agora esta oportunidade de o financiar através do Programa de Equipamentos Urbanos de Utilização Coletiva, subprograma 2 – Equipamentos Religiosos, e aproveitámo-la”, acrescentou à Lusa o presidente da Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo, Carlos Condesso.

Os trabalhos vão ser financiados em 50 por cento pela Direção-Geral das Autarquias Locais e pelo município no restante, de acordo com o contrato de financiamento, sendo a empreitada da responsabilidade da Comissão da Fábrica da Igreja da vila.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O projeto foi desenvolvido pela Divisão de Obras Particulares, Ambiente e Urbanismo da Câmara Municipal e prevê a criação de salas polivalentes nos dois pisos do imóvel, de acessos para pessoas com mobilidade reduzida, bem como a melhoria da eficiência energética do edifício.

“Será um espaço funcional e para ser utilizado por toda a comunidade, porque queremos dar vida ao nosso centro histórico com esta e outras reabilitações. O Centro Paroquial vai ser um bom exemplo desse nosso objetivo”, afirmou Carlos Condesso.

A cerimónia de assinatura do contrato de financiamento foi presidida pelo secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Hernâni Dias, e contou com a presença do diretor-geral da Direção-Geral das Autarquias Locais, Andra Nikolic.