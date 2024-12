A embaixadora norte-americana em Portugal, Randi Charno Levine, anunciou, esta terça-feira, que vai renunciar ao cargo no próximo dia 19 de janeiro de 2025, um dia antes de o Presidente eleito dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, tomar posse.

Num comunicado enviado às redações, a embaixada norte-americana em Lisboa informou que Randi Charno Levine já “expressou o seu agradecimento” ao ainda Presidente norte-americano, Joe Biden, pela “oportunidade de servir o país”.

“Servir como embaixadora foi uma das maiores honras da minha vida e uma aventura extraordinária. Foi um privilégio representar os Estados Unidos em Portugal — um país rico em história, cultura e amizade duradoura. Juntos, trabalhámos para fortalecer os profundos e duradouros laços económicos e culturais entre as nossas duas nações”, disse Randi Charno Levine, citada pelo comunicado.

A diplomata, escolhida pela administração Biden para o cargo em outubro de 2021, lembra ainda que, durante o seu mandato, “viajou por todas as partes” de Portugal, reuniu com governantes e membros “do setor empresarial e da sociedade civil”. “Também tive o prazer de trabalhar com vários líderes portugueses — a profundidade e a escala dos sucessos que alcançámos juntos falam por si. Esta tela partilhada que criámos perdurará muito além do meu tempo em Portugal. O trabalho que fizemos juntos lançou uma base duradoura para parcerias ainda maiores no futuro.”

Segundo o comunicado enviado às redações, será a entregue a Randi Charno Levine a Grã-Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa em janeiro, devido ao “trabalho na criação de novas oportunidades de negócios em Portugal”.

Após a passagem pela embaixada norte-americana, Randi Charno Levine será professora honorária de Diplomacia da Arte, tema em que se especializou durante a sua carreira, em estudos de cultura na Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica.