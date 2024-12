Um júri de São Francisco considerou esta terça-feira o consultor tecnológico Nima Momeni, de 40 anos, culpado do crime de homicídio em segundo grau pela morte por esfaqueamento do fundador da Cash App, Bob Lee, noticia a Associated Press.

Lee, que à época trabalhava na startup MobileCoin, foi encontrado a 4 de abril de 2023 a cambalear numa rua deserta do centro da cidade norte-americana, deixando um rasto de sangue atrás. O executivo de 43 anos ainda recebeu assistência médica, mas acabou por morrer no hospital.

Mais de um ano depois, os jurados com a responsabilidade de avaliar a culpabilidade de Nima Momeni no ato rejeitaram ao fim de sete dias de deliberação a sua alegação de que terá agido em legítima defesa.

Os procuradores afirmaram em tribunal que Momeni terá premeditado o ataque a Lee, conduzindo-o até um local isolado, onde terá esfaqueado o executivo três vezes, uma das quais no coração, com uma faca de cozinha. A razão para o ato terá sido o facto de Lee ter alegadamente apresentado a irmã de Momeni a um traficante de droga que, segundo a mesma, ter-lhe-á dado várias substâncias — entre elas GHB, usada para atos de violação — e agredido sexualmente.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Todavia, segundo Momeni, terá sido Lee a atacá-lo com a arma branca por, supostamente o consultor tecnológico tê-lo repreendido por passar mais tempo com a família do que procurar um clube de striptease para ambos saírem naquela noite.

[Já saiu o primeiro episódio de “A Caça ao Estripador de Lisboa”, o novo podcast Plus do Observador que conta a conturbada investigação ao assassino em série que há 30 anos aterrorizou o país e desafiou a PJ. Uma história de pistas falsas, escutas surpreendentes e armadilhas perigosas. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube.]

Uma das provas exibidas em tribunal, uma gravação captada por câmaras de segurança, mostra que, por volta das 2h00 em que Lee morreu, ele e Momeni saíram do hotel onde o executivo estava alojado e entraram no carro do consultor, um BMW Z4. O vídeo mostra o veículo a partir para uma zona isolada, na qual os dois saíram do automóvel, e onde se vê Momeni a avançar na direção de Lee, antes do BMW afastar-se desse sítio a alta velocidade.

Momeni e a sua equipa de defesa alegaram em tribunal que este não se tinha apercebido que tinha ferido Lee mortalmente e que não foi um ato premeditado.

Durante a investigação, a polícia divulgou poucas informações, o que permitiu que se criassem rumores e conjunturas sobre o caso — em particular sobre o nível de segurança em São Francisco no pós-pandemia. No entanto, quando foi divulgado que Momeni era um suspeito, percebeu-se que este poderia tratar-se de um crime com base em história pessoal.

Foi também por esse motivo que a procuradora do distrito de São Francisco, Brooke Jenkins, apressou-se a dizer aos jornalistas depois da sessão que o veredito mostra que o assassínio foi um crime isolado e não um exemplo do tipo de ilegalidades comuns na cidade. “Somos uma cidade empenhada na responsabilização, somos uma cidade empenhada na segurança pública”, afirmou.