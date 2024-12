A atriz espanhola Marisa Paredes, cuja carreira foi marcada sobretudo pelos seis filmes em que participou sob a direção de Pedro Almódovar, morreu aos 78 anos, anunciou a Academia Espanhola de Cinema.

Nascida em Madrid em 1946, Marisa Paredes presidiu à Academia Espanhola de Cinema entre 2000 e 2003 e obteve sucesso internacional graças às suas participações nas longas-metragens do realizador espanhol Pedro Almódovar, entre outras.

“O cinema espanhol perde uma das suas atrizes mais emblemáticas, Marisa Paredes, que deixa para trás uma longa carreira durante a qual o público pôde vê-la mais de 75 vezes no grande ecrã”, declarou a Academia de Cinema Espanhola na rede social X.

El cine español se queda sin una de sus actrices más icónicas, Marisa Paredes, que deja tras de sí una larga carrera en la que el público ha podido verla en más de 75 ocasiones en la gran pantalla.https://t.co/gS32fWU4fz pic.twitter.com/sAFty5B08C — Academia de Cine (@Academiadecine) December 17, 2024

Depois de começar a carreira, aos 14 anos, Marisa Paredes ganhou visibilidade após a primeira colaboração, em 1983, com o realizador Pedro Almódovar, no filme “Na Escuridão”.

Trabalharam juntos “Tacones Lejanos”, “Todo sobre mi madre”, “Flor de mi secreto”, “Hable com ella” e “La Piel que Habito”.

Premiada entre outros com um Goya honorário em 2018, durante o equivalente espanhol da cerimónia dos Césares, Marisa Paredes também apareceu em produções internacionais como “A vida é bela”, do italiano Roberto Benigni, ou “As costas do diabo”, do mexicano Guilherme del Toro.