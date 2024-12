Nuno Venes, até agora chefe do gabinete do secretário de Estado da Segurança Social, foi nomeado presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS) e Pedro Serrasqueiro vice-presidente, segundo um comunicado.

Na nota enviada à Lusa pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, lê-se que “Nuno Miguel Simões Venes foi nomeado presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P, tendo como vice-presidente Pedro Nogueira Serrasqueiro”, sendo que iniciam funções em 18 de dezembro.

De acordo com a tutela, os cargos de presidente e de vice-presidentes do Conselho Diretivo do IGFSS “encontravam-se vagos na sequência da cessação da comissão de serviço e do exercício de funções dos seus anteriores titulares”, sendo por isso “necessário a proceder à nomeação de novos titulares para garantir o normal funcionamento deste organismo até à conclusão do competente procedimento concursal”.

O Governo detalhou que Nuno Venes e Pedro Serrasqueiro são designados em regime de substituição.

De acordo com a mesma nota, Nuno Venes foi vice-presidente do IGFSS entre 2012 e 2019, “tendo tutelado os pelouros do Orçamento e Conta da Segurança Social, bem como a Administração e Infraestruturas”.

Já entre 2015 e 2017, “coordenou equipas da Segurança Social em três missões de cooperação do Governo de Portugal com o Ministério da Solidariedade Social de Timor-Leste, que estiveram na génese do Sistema de Segurança Social daquele país”, destacou a tutela.

Desde abril de 2024 que desempenhava as funções de chefe do gabinete do secretário de Estado da Segurança Social, sendo “doutorado em Economia e mestre em Economia Monetária e Financeira pelo ISEG/UTL, lecionando como Professor Auxiliar da Universidade Lusíada desde 1999, nas áreas de Macroeconomia, Finanças Públicas, Análise de Dados e Estatística”.

Por sua vez, Pedro Nogueira Serrasqueiro “leciona na área de Estatística e Análise de Dados no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, desde 2017”, é mestre em Finanças e doutorado em Gestão, com especialização em Métodos Quantitativos, pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa. Tem uma licenciatura em Gestão pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa.